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Gençlik ve Spor Bakanı'nın cevap alamadığı 5 soru

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun federasyon başkanları ile yaptığı toplantı sonrasında cevap alamadığı soruları olduğu ortaya çıktı.

20 Mart 2020 Cuma 11:14
Gençlik ve Spor Bakanı'nın cevap alamadığı 5 soru

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun federasyon yetkilileri ile yapmış olduğu toplantıda bazı sıkıntılara dikkat çektiği ve bu konularda hazırlıklarının olup olmadığı yönünde bilgi almak istediği ancak yanıt alamadığı ortaya çıktı.
İşte Bakan Kasapoğlu'nun yanıt alamadığı o sorular;
1- Ligleri tatil ettikten sonra alternatifli yeniden başlama tarihleri, müsabaka takvimleri, olası ligden düşme, şampiyonluk için play-off sistemi ve bu sistemin kriterleri neler olacak?
2- Lige verilen arada futbolcular hangi süreçte antrenmanlara başlayacaklar? Sporcular antrenmanlara başladıktan sonra kulüpler antrenman sırasında sporcuların enfekte olmaması için ne tip bir hazırlık yaptı?

3- Liglerin tatil olmasından sonra yurt dışına ailelerinin yanına gitmek isteyen sporcuların tekrar Türkiye'ye dönmesi nasıl olacak her sporcu ve yanındakilerin 14 gün gözlem süreci nasıl işleyecek?
4- Salgının yaz aylarına uzaması varsayımına göre bir sonraki sezon takvimi alternatifli olarak hazır mı?
5- Türkiye Voleybol ve Basketbol Federasyonları, Tokyo 2020 Olimpiyat sürecine sporcularını nasıl hazırlayacak. Sportif ve sağlık planla1 maları ve iş takvimleri nelerdir?
 

Anahtar Kelimeler:
ErtelemeGençlik Ve Spor BakanıMehmet Muharrem KasapoğluFederasyon
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