George Puscas, Fenerbahçe'nin ilgisini biliyorum

Fenerbahçe'nin transfer gündemini meşgul eden Reading'in Rumen forveti George Puscas, kendisi hakkında çıkan transfer haberleri ilgili Rumen basınına yapmış olduğu açıklamalarda şu ifadeleri kullandı.
Fenerbahçe'ye transferi ile ilgiliçıkan haberlere değinen Puscas, 'Şuan için bildiğim Fenerbahçe ile ilgili kesin atılmış bir adım yok. Sadece iddialar var. Eğer söylentiler doğru olsa bile aklımda şuan tek oalrak Reading var. Sadece ligi tamamlayıp bir sonraki adımın ne olacağını düşünmek istiyorum' dedi.Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2020, 22:06