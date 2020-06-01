George Puscas, Fenerbahçe'nin ilgisini biliyorum

İngiltere'de Reading'in formda forveti George Puscas, Fenerbahçe'nin kendisine olan ilgisini bildiğini ve transfer iddialarını duyduğunu söyledi.

George Puscas, Fenerbahçe'nin ilgisini biliyorum
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Fenerbahçe'nin transfer gündemini meşgul eden Reading'in Rumen forveti George Puscas, kendisi hakkında çıkan transfer haberleri ilgili Rumen basınına yapmış olduğu açıklamalarda şu ifadeleri kullandı.

Digi Sport’a verdiği röportajda, 24 yaşındaki Rumen yıldızın, 'Şuan Reading’te oynamaktan çok mutluyum. Taraftarımız ile aram çok iyi ve beni çok iyi kabullendi. Yaşamış olduğum sakatlık sebebi ile bir süre yeşil sahadan uzak kalmak zorunda kaldım ama şuanki durumdan çok mutluyum ve taraftarlar bana desteğini devam ettiriyor. Burada futbolumu ve kendimi geliştirme fırsatı buldum' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye transferi ile ilgiliçıkan haberlere değinen Puscas, 'Şuan için bildiğim Fenerbahçe ile ilgili kesin atılmış bir adım yok. Sadece iddialar var. Eğer söylentiler doğru olsa bile aklımda şuan tek oalrak Reading var. Sadece ligi tamamlayıp bir sonraki adımın ne olacağını düşünmek istiyorum' dedi.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2020, 22:06

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