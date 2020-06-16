Getafe- Espanyol maçı hangi kanlda, saat kaçta yayınlanacak

Korona virüs salgını sonrası ertelenen futbol maçları yeniden başladı. İspanya La Liga’da heyecan Getafe Espanyol maçıyla devam edecek. Getafe yeniden başlayan ligler öncesi herkesin beğenisi kazandı ve yoluna dolu dizgin devam ediyor.

Espanyol ise küme düşmeme mücadelesi veriyor. İki takım arasındaki maçın önemi büyük. Getafe Şampiyonlar Ligi yolunda puan kaybetmek istemiyor. Getafe aylar sonra çıktığı ilk maçında geçen hafta Granada’ya 2-1 mağlup olmuştu.

Espanyol’dan kritik galibiyet

Kümede kalma mücadelesi veren Espanyol ise geçen hafta ligin son sıradaki ekibi Alaves’i 2-1’le geçerek rahat bir nefes aldı.

Getafe- Espanyol maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Getafe- Espanyol maçı muhtemel 11’leri

Getafe- Espanyol maçı Spor Smart ekranlarında saat 20:30’da canlı olarak yayınlanacak.

Önemli maç öncesi iki takımda da eksikler bulunurken, takımlar sahaya şu 11’lerle çıkması bekleniyor;

Getafe: Soria, Olivera, Dakonam, Cabaco, Suárez, Cucurella, Arambarri, Maksimovic, Nyom, Rodríguez, Mata

Espanyol: López, Vilá, Cabrera, Espinosa, López, Darder, Roca, López, Embarba, Tomás, Le