Gökhan Gönül için Fenerbahçe transfer iddiaları!

Fenerbahçe’de uzun süre top koşturduktan sonra eski başkan Aziz Yıldırım ile anlaşamaması sonrasında ezeli rakibi Beşiktaş’a transfer olan Gökhan Gönül hakkında tekrar Fenerbahçe’ye gelecek iddiaları güçleniyor. Siyah-beyazlı takımda sezon sonu sözleşmesi son bulacak olan Gökhan Gönül hakkında Fenerbahçe söylemi günden güne artıyor.

Fenerbahçe Gökhan’ı bırakmak istemiyor

Yönetim taraftarın tepkisini ölçüyor

Takımdan ayrılması sonrasında Fenerbahçe hakkında kötü bir söz kullanmayan ve Fenerbahçe’ye gol attıktan sonra sevinmeyen aynı zamanda sosyal medya hesabında da Fenerbahçe formalı fotoğraflarını kaldırmayan Gökhan Gönül 35 yaşında olmasına rağmen gösterdiği performans ile Fenerbahçeli Gökhan olarak kalmasını istiyor. 2 yıl daha futbol oynadıktan emekliye ayrılacağını belirten Gökhan ise konu ile ilgili açıklama yapmadı.

Taraftarın gerçekleşmesini taraftara bağlayan yönetim ise taraftar isterse çalışmalara başlarız açıklamasında bulundu. Yönetimin sırf tepkiyi ölçmek için haber sızdırdığı düşünülürken Fenerbahçeli taraftarlar ise Gökhan ile ilgili ikiye bölünmüş durumda.

Bazı taraftarlar Gökhan Gönül’ün Beşiktaş’a para için gittiğini söylerken bazıları ise eski Başkan Aziz Yıldırım ile ters düştüğü için Takımdan gönderildiğini savunuyor.

Yönetimin nasıl bir karar alacağı ise henüz belli olmamakla birlikte Fenerbahçeli yöneticilerin Gönül’ü tekrar takıma getireceği söylentileri devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020, 23:25