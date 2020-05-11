Hürriyet'in haberine göre; Gökhan Gönül ayrıldıktan sonra sağ bek mevkisinde 4 yılda 6 oyuncu denenmesine rağmen yeri bir türlü doldurulamadı. Geçen bu 4 yılda Fenerbahçe sağ bekte Van der Wiel, Şener Özbayraklı, Dirar, Isla, Murat Sağlam ve Ozan Tufan’ı kullansa da bu oyuncuların hiçbirinin Gökhan Gönül'ün yerini tutamaması sonrası, tecrübeli oyuncuya Fenerbahçe yönetimi de yıldızlaştığı yerde noktayı koyma şansı tanımak için kapıyı aralık tutuyor.Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020, 12:17
Gökhan Gönül Jübilesini Fenerbahçe'de yapabilir
Fenerbahçe'nin son 4 yılda Van der Wiel, Şener Özbayraklı, Nabil Dirar, Mauricio Isla, Murat Sağlam ve Ozan Tufan gibi isimleri Sağ bekte denenmesine rağmen kimse Gökhan Gönül’ün yerini dolduramadı.
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