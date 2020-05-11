Gökhan Gönül Jübilesini Fenerbahçe'de yapabilir

22 yaşındaolduğu’den, eski başkan Aziz Yıldırım’ın mali kongrede yapmış olduğu konuşmasında “Onun istediği parayı ben orta ölçekli bir işi adamı olarak kazanmıyorum” sözlerinden sonra kulüpten koparak’a giden, yeniden sarı lacivertli formayı giymeye çok yakın.

Hürriyet'in haberine göre; Gökhan Gönül ayrıldıktan sonra sağ bek mevkisinde 4 yılda 6 oyuncu denenmesine rağmen yeri bir türlü doldurulamadı. Geçen bu 4 yılda Fenerbahçe sağ bekte Van der Wiel, Şener Özbayraklı, Dirar, Isla, Murat Sağlam ve Ozan Tufan’ı kullansa da bu oyuncuların hiçbirinin Gökhan Gönül'ün yerini tutamaması sonrası, tecrübeli oyuncuya Fenerbahçe yönetimi de yıldızlaştığı yerde noktayı koyma şansı tanımak için kapıyı aralık tutuyor.

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020, 12:17