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Gökhan Gönül'ün menajeri Fenerbahçe transferi iddialarına noktayı koydu

Gökhan Gönül'ün yurtdışındaki menajeri Ahmet Bulut, Fenerbahçe transferi iddialarına noktayı koydu. Bulut, Gönül'ün sarı lacivertli kulübe transfer olacağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

25 Haziran 2020 Perşembe 01:37
Gökhan Gönül'ün menajeri Fenerbahçe transferi iddialarına noktayı koydu
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Yeni sezonda şampiyonluk parolasıyla yola çıkma planları yapan Fenerbahçe’nin, iki eski sağ bekini transfer edebilmek için harekete geçtiği iddia edildi. Sarı lacivertli kulübün Gökhan Gönül transferine yakın olduğu iddiaları öne sürülürken, Gönül’ün menajeri Ahmet Bulut transfer iddialarına noktayı koydu.

‘’Fenerbahçe ile anlaşma haberleri gerçeği yansıtmıyor.’’


Menajer Ahmet Bulut, Gökhan’ın Fenerbahçe’ye transfer olacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını paylaştı. Bulut, şuanda yurtdışında olduğunu belirterek İstanbul’a dönüşünde yönetici Emre Kocadağ ile Gökhan’ın Beşiktaş durumu hakkında görüşme yapacağını kaydetti.  

Temmuz ayına kadar Beşiktaş ile sözleşmesi devam eden Gökhan Gönül, bu sezon 26 müsabakada 3 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.


Son Güncelleme: 25.06.2020 01:37
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