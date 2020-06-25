Gökhan Gönül'ün menajeri Fenerbahçe transferi iddialarına noktayı koydu

Yeni sezonda şampiyonluk parolasıyla yola çıkma planları yapan Fenerbahçe’nin, iki eski sağ bekini transfer edebilmek için harekete geçtiği iddia edildi. Sarı lacivertli kulübün Gökhan Gönül transferine yakın olduğu iddiaları öne sürülürken, Gönül’ün menajeri Ahmet Bulut transfer iddialarına noktayı koydu.
‘’Fenerbahçe ile anlaşma haberleri gerçeği yansıtmıyor.’’
Temmuz ayına kadar Beşiktaş ile sözleşmesi devam eden Gökhan Gönül, bu sezon 26 müsabakada 3 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.
Son Güncelleme: 25.06.2020 01:37