Google, telefondan silinmesi gereken uygulamaları paylaştı! Bu uygulamalar kişisel bilgilerinizi ele geçiriyor

Google firması tarafından akıllı telefonlara indirilen uygulamalardan bazılarının silinmesi gerektiğini açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada zararlı olarak söylenen uygulamalar sonucunda kredi kartları bilgilerinin çalınmasına, diğer kişisel bilgilerin çalınmasına ve hatta sesinizin üçüncü parti uygulamalar ile paylaşılmasına kadar yol açabilir.
Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin
Teknoloji devi olan Google şirketi tarafından silinmesi gereken uygulamaların listesini yayınladı ve oldukça önemli bazı konulara değindi. Çoğu kullanıcı kişilerin telefonlarına zarar verecek uygulamaların yüklediğini söyleyerek “Bu uygulamaları telefonunuzdan silin” uyarısında bulundu.
İşte Google’ın uyarıları doğrultusunda mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar:
Call Recorder: Gerçekleştirdiğiniz telefon aramalarını kaydeden bu uygulama, sizin izniniz ve haberiniz olmadan üçüncü parti uygulamalarda sesinizi paylaşıyor.
Relatime Booster: Telefonunuzu sözde hızlandıran bu uygulama telefonunuzdan girmiş olduğunuz çoğu bilgileri çalabilir.
SmartSwipe: Bu uygulama telefonunuzda yüklüyse, kredi kartı bilgilerinizi çalabilir.
Silmeniz gereken diğer uygulamalar:
Pro Camera Beauty
Art Effect
Cartoon Art Photo
Emoji Camera
Art Filter
Artistic effect Filter
Art Effect
Beauty Camera
Selfie Camera Pro
Wallpapers HD
Horizon Beauty Camera
Super Camera
Awesome Cartoon Art
Art Filter Photo
Art Editor
Art Filter Photo Effects
Cartoon Effect
Cartoon Art Photo Filter
Photo Editor
Magic Art Filter Photo Editor
Fill Art Photo Editor
Art Flip Photo Editing
Cartoon Art Photo
Prizma Photo Effect
Art Filter Photo Editor
Pixture
Photo Art Effect
Cartoon Photo Filter
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