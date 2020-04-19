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Google, telefondan silinmesi gereken uygulamaları paylaştı! Bu uygulamalar kişisel bilgilerinizi ele geçiriyor

Teknoloji alanında kendini ispatlamış olan Google şirketi tarafından, geçtiğimiz günlerde büyük tartışmalara yol açacak açıklamalar geldi. Kullanıcıların indirip kullandığı çoğu uygulamanın telefonlara zararlı olduğu hakkında bilgiler paylaşan Google ayrıca Telefonlardan silinmesi gereken uygulamaları paylaştı! İşte açıklanan o uygulamalar ve konu hakkındaki tüm detaylar.

19 Nisan 2020 Pazar 23:32
Google, telefondan silinmesi gereken uygulamaları paylaştı! Bu uygulamalar kişisel bilgilerinizi ele geçiriyor

Google firması tarafından akıllı telefonlara indirilen uygulamalardan bazılarının silinmesi gerektiğini açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada zararlı olarak söylenen uygulamalar sonucunda kredi kartları bilgilerinin çalınmasına, diğer kişisel bilgilerin çalınmasına ve hatta sesinizin üçüncü parti uygulamalar ile paylaşılmasına kadar yol açabilir.

Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin

Teknoloji devi olan Google şirketi tarafından silinmesi gereken uygulamaların listesini yayınladı ve oldukça önemli bazı konulara değindi. Çoğu kullanıcı kişilerin telefonlarına zarar verecek uygulamaların yüklediğini söyleyerek “Bu uygulamaları telefonunuzdan silin” uyarısında bulundu.

İşte Google’ın uyarıları doğrultusunda mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar:

Call Recorder: Gerçekleştirdiğiniz telefon aramalarını kaydeden bu uygulama, sizin izniniz ve haberiniz olmadan üçüncü parti uygulamalarda sesinizi paylaşıyor.

Relatime Booster: Telefonunuzu sözde hızlandıran bu uygulama telefonunuzdan girmiş olduğunuz çoğu bilgileri çalabilir.

SmartSwipe: Bu uygulama telefonunuzda yüklüyse, kredi kartı bilgilerinizi çalabilir.

Silmeniz gereken diğer uygulamalar:

Pro Camera Beauty

Art Effect

Cartoon Art Photo

Emoji Camera

Art Filter

Artistic effect Filter

Art Effect

Beauty Camera

Selfie Camera Pro

Wallpapers HD

Horizon Beauty Camera

Super Camera

Art Effects for Photo

Awesome Cartoon Art

Art Filter Photo

Art Editor

Art Filter Photo Effects

Cartoon Effect

Cartoon Art Photo Filter

Photo Editor

Magic Art Filter Photo Editor

Fill Art Photo Editor

Art Flip Photo Editing

Cartoon Art Photo

Prizma Photo Effect

Art Filter Photo Editor

Pixture

Photo Art Effect

Cartoon Photo Filter

 

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Son Güncelleme: 19.04.2020 23:32
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