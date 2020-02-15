Spor Toto Süper Lig’de 10 Şubat Pazartesi günü oynanması gereken Göztepe ile Çaykur Rizespor karşılaşması ertelenmişti. Deplasman takımı Türkiye Futbol Federasyonuna maçın ertelenmesine yönelik başvuru yapmış ve federasyon bu başvuruyu onaylamıştı. Maçın ertelenme kararının ardından kamuoyunun gözü maçın ertelenme sebebindeydi.

Göztepe-Çaykur Rizespor maçı neden ertelendi

Göztepe ve Çaykur Rizespor arasında oynanacak maçın ertelenme sebebi açıklandı. Rize’de yaşanan yoğun kar yağışı sebebiyle hava koşullarının uçuş yapmaya elverişli olmaması sebebiyle maçın ertelendiği ortaya çıktı. Uçuş iptalinin ardından futbol takımının İzmir’e gidemediği de bildirildi. Maç ileri bir tarihe ertelendi.

Göztepe- Çaykur Rizespor maçı ne zaman oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu Göztepe ile Çaykur Rizespor maçına dair ertelenme sebebini açıklarken maçın ne zaman oynanacağına dair herhangi bir açıklama yapmadı. Federasyon kurullarının yapacağı toplantı sonrası maçın oynanma tarihi netlik kazanacak.

Ev sahibi takım Göztepe’den maçın ertelenme kararının ardından konuyla ilgili açıklama geldi. Göztepe Futbol Kulübünden yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Süper Lig'in 21. haftasında 10 Şubat Pazartesi günü oynanması planlanan Çaykur Rizespor maçımız konuk ekibin hava şartları sebebiyle İzmir'e ulaşamaması nedeniyle TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Çaykur Rizespor karşılaşmasına bilet alan taraftarlarımızın biletleri ilgili karşılaşmanın oynayacağı tarihte geçerliliğini koruyacaktır. Karşılaşmaya gelemeyeceğini düşünen taraftarlarımız ise Passolig Müşteri Hizmetleri'ni arayarak biletlerinin iptalini sağlayabilirler. Bilet iptali karşılaşmanın oynanacağı hafta bilet satışı yeniden başlayana dek sürecektir. Karşılaşmanın bilet satışı yeniden başladığı andan itibaren bilet iptali mümkün olmayacaktır.

Taraftarlarımızın bilgisine sunarız."