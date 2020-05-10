Teknik direktör İlhan Palut'un da defansın sağına mutlak suretle takviye yapılmasını istediği ve Lamine Gassama ile rekabet edebilecek bir oyuncu düşündüğü vurgulandı. Keçiörengücü'nde futbola başlayan 30 yaşındaki oyuncu, Bugsaşspor ve Bursaspor'da oynadıktan sonra 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu. Sarı-lacivertlilerde 4 sezon forma giyen Şener, bu sezon başında Galatasaray'a imza attı. Ancak Galatasaray'da beklediği süreyi alamayan deneyimli futbolcu, Süper Lig'de yalnızca 5 maça çıktı.
Göztepe'nin transfer gözdesi Galatasaray'dan
Göztepe transfer çalışmalarına devam ederken transfer etmek istediği ilk isim Galatasaray'da forma giyen Şener Özbayraklı oldu.
Teknik direktör İlhan Palut'un da defansın sağına mutlak suretle takviye yapılmasını istediği ve Lamine Gassama ile rekabet edebilecek bir oyuncu düşündüğü vurgulandı. Keçiörengücü'nde futbola başlayan 30 yaşındaki oyuncu, Bugsaşspor ve Bursaspor'da oynadıktan sonra 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu. Sarı-lacivertlilerde 4 sezon forma giyen Şener, bu sezon başında Galatasaray'a imza attı. Ancak Galatasaray'da beklediği süreyi alamayan deneyimli futbolcu, Süper Lig'de yalnızca 5 maça çıktı.
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