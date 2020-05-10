Göztepe'nin transfer gözdesi Galatasaray'dan

Süper Lig'de koronavirüs salgını nedeniyle maçlara ara vermesinin ardından çalışmalarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sosyal mesafe kuralına uyarak sürdüren Göztepe, diğer taraftanda dışarayışlarına ağırlık vermeye başladı. Listesine Portekizli golcü Eder, Polonyalı Teodorczyk ve Senagalli Babacar gibi isimleri ekleyen'da gözden çıkarılan sağ bek mevikisinde oynayanile ilgilendiği ortaya çıktı. Menajerlerin Şener'i Göztepe'ye önerdiği ve bütçeye göre transferin netleşeceği belirtildi.

Teknik direktör İlhan Palut'un da defansın sağına mutlak suretle takviye yapılmasını istediği ve Lamine Gassama ile rekabet edebilecek bir oyuncu düşündüğü vurgulandı. Keçiörengücü'nde futbola başlayan 30 yaşındaki oyuncu, Bugsaşspor ve Bursaspor'da oynadıktan sonra 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu. Sarı-lacivertlilerde 4 sezon forma giyen Şener, bu sezon başında Galatasaray'a imza attı. Ancak Galatasaray'da beklediği süreyi alamayan deneyimli futbolcu, Süper Lig'de yalnızca 5 maça çıktı.

