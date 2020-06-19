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Göztepe'de flaş ayrılık! Leo Schwechlen sözleşmeyi tek taraflı feshetti

Göztepe'de forma giyen 31 yaşındaki Leo Schwechlen coronavirüs sürecinde 3 aylık maaşı ödenmediği için sözleşmeyi tek taraflı feshederek İzmir ekibine alacakları için ihtarname çekti. Sarı kırmızılı kulüp ise haksız fesih yapıldığını öne sürerek hukuki mücadelenin başlatılacağını duyurdu.

19 Haziran 2020 Cuma 14:29
Göztepe'de flaş ayrılık! Leo Schwechlen sözleşmeyi tek taraflı feshetti
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Göztepeli Leo Schwechlen, COVID-19 sürecinde 3 aylık maaşı yatırılmadığı gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshetti. Schwechlen; Göztepe’ye Mart, Nisan ve Mayıs ayı alacakları için ihtaname çekti. Göztepe ise fesih kararının kanunlara aykırı olduğunu duyurarak hukuki işlemlerin başlatılacağını duyurdu.


31 yaşındaki Schwechlen, 2016’da Göztepe’ye transfer olmuş ve İzmir ekibinde 2 yıl forma giydikten sonra 2018’de Erzurumspor’a kiralanmıştı. Kira sözleşmesinin sona ermesini müteakip sezon başında Göztepe’ye geri dönen 31 yaşındaki Fransız 3 aylık maaşı ödenmeyince sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

Hukuki mücadele verilecek

İzmir ekibi Fransız futbolcunun haksız fesih yaptığını öne sürerek gerekli hukuki mücadelenin verileceğini duyurdu.

Kaynak : Bültenhaber.com


Son Güncelleme: 19.06.2020 14:43
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