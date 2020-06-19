Göztepe'de flaş ayrılık! Leo Schwechlen sözleşmeyi tek taraflı feshetti

Göztepeli Leo Schwechlen, COVID-19 sürecinde 3 aylık maaşı yatırılmadığı gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshetti. Schwechlen; Göztepe’ye Mart, Nisan ve Mayıs ayı alacakları için ihtaname çekti. Göztepe ise fesih kararının kanunlara aykırı olduğunu duyurarak hukuki işlemlerin başlatılacağını duyurdu.
Hukuki mücadele verilecek
İzmir ekibi Fransız futbolcunun haksız fesih yaptığını öne sürerek gerekli hukuki mücadelenin verileceğini duyurdu.
Kaynak : Bültenhaber.com
Son Güncelleme: 19.06.2020 14:43