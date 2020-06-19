Göztepe'de flaş ayrılık! Leo Schwechlen sözleşmeyi tek taraflı feshetti

Göztepeli Leo Schwechlen, COVID-19 sürecinde 3 aylık maaşı yatırılmadığı gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshetti. Schwechlen; Göztepe’ye Mart, Nisan ve Mayıs ayı alacakları için ihtaname çekti. Göztepe ise fesih kararının kanunlara aykırı olduğunu duyurarak hukuki işlemlerin başlatılacağını duyurdu.

Hukuki mücadele verilecek

31 yaşındaki Schwechlen, 2016’da Göztepe’ye transfer olmuş ve İzmir ekibinde 2 yıl forma giydikten sonra 2018’de Erzurumspor’a kiralanmıştı. Kira sözleşmesinin sona ermesini müteakip sezon başında Göztepe’ye geri dönen 31 yaşındaki Fransız 3 aylık maaşı ödenmeyince sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

İzmir ekibi Fransız futbolcunun haksız fesih yaptığını öne sürerek gerekli hukuki mücadelenin verileceğini duyurdu.