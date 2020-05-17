Göztepe'li Alpaslan Öztürk'e FİFA'dan şok karar!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Göztepe’de top koşturan Alparslan Öztürk ile ilgili FİFA’nın kararı açıklandı. Alparslan Öztürk 2016 yılında Göztepe’ye transfer olmadan önce Belçika takımlarından Standard Liefe’de oynuyordu. Oyuncu İzmir ekibine katılmak için Standard Liege ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti ve kulübüyle iletişime geçmeden Türkiye’ye dönüş yapmıştı.

Bunun üzerine Standard Liege Alparslan Öztürk’ü FİFA’ya şikayet etmişti. FİFA tarafından Öztürk ile ilgili karar açıklandı ve futbolcunun eski kulübüne ödeme yapmasına karar verildi.

Belçika basununda yapılan haberlerde Alparslan Öztürk’ün Standard Liege takımına 440 bin Euro ödeme yapacağı ifade edildi. 26 yaşındaki futbolcu eski kulübüyle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti ve bunun üzerine kulübüyle davalık olmuştu.

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2020, 22:33