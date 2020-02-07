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Guardiola açıkladı Messi transfer edilecekmi?

Barcelona'da yaşanan krizler ve alınan kötü sonuçlardan sonra Messi'nin transfer konusunda ne yapacağı merak konusu haline geldi.

07 Şubat 2020 Cuma 20:58
Guardiola açıkladı Messi transfer edilecekmi?

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola Lionel Messi'nin Barcelona'da kalacağını ve kariyerini orada noktalayacağına inandığını belirtti. İngiltere Premier lig ekiplerinden Manchester City teknik direktörü Guardiola eski öğrencisinin İngiliz ekibine transferi hakkında iddialara ilişkin yaptığı açıklamalarda Arjantinli oyuncunun  kariyerini Barcelona'da tamamlayacağını düşündüğünü söyledi.

Son Güncelleme: 07.02.2020 20:59
Anahtar Kelimeler:
BarcelonaManchester CityLionel MessiPep Guardiola
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