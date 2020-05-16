Haaland'ın golü sonrası yapılan sevince Falcao'dan ilginç yorum

Korona virüs salgını sonrası tüm dünyada futbol maçlarına ara verilmişti. Verilen aranın ardından müsabakalara başlayan ilk lig Almanya Bundesliga oldu. Bundesliga’nın 26. Hafta mücadelesinde bugün Ruhr Derbisi heyecanı yaşandı.

Ruhr derbisinde Borussia Dortmund ve Schalke 04 arasından oynanan mücadelede ilk golü Dortmund’un genç yıldızı Erling Haaland attı. Haaland’ın golünün ardından oyuncuların sosyal mesafe kuralına uyarak yaptıkları gol sevinci dikkatlerden kaçmadı.

Gol sevinci sonrası Falcao’dan paylaşım

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Radamel Falcao Haaland’ın golü sonrası yapılan sevinç hakkında ilginç bir paylaşımda bulundu. Falcao oyuncuların gol sevincinde birbirlerine sarılmamalarını anlamadığını ifade etti. Falcao maç sırasında zaten temasın yaşandığını ve gol sevincinde oyuncuların birbirlerine sarılmamaları hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Zaten maç boyunca temas halindeyiz, konerde defans oyuncusu senin üzerinde, barajlarda herkes yan yana.".

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2020, 18:47