Milan’da forma giyen Türk yıldız Hakan Çalhanoğlu, uzun bir süredir transfer dedikodularına konu oluyor. Galatasaray’ın da ilgilendiği başarılı futbolcunun kim olduğu futbolseverler tarafından merak ediliyor.
Hakan Çalhanoğlu Kimdir?
Daha önce Hamburg ve Leverkusen formaları da terleten Çalhanoğlu, 2017-2018 sezonunun başında 23.3 milyon euroya Milan’a transfer oldu. Başarılı yıldız bu yıl takımıyla çıktığı 24 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırırken 3 de gol pası verdi. Şu an piyasa değeri ise 14.5 milyon Euro olarak göze çarpıyor.
Son Güncelleme: 29.06.2020 17:07