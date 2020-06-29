Milan’da forma giyen Türk yıldız Hakan Çalhanoğlu, uzun bir süredir transfer dedikodularına konu oluyor. Galatasaray’ın da ilgilendiği başarılı futbolcunun kim olduğu futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Hakan Çalhanoğlu Kimdir?

26 yaşında Milan’da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, merkez orta saha, sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında oynamaktadır. Şimdiki kulübüyle 30 Haziran 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı yıldızın adı sık sık Galatasaray ile anılıyor.

Daha önce Hamburg ve Leverkusen formaları da terleten Çalhanoğlu, 2017-2018 sezonunun başında 23.3 milyon euroya Milan’a transfer oldu. Başarılı yıldız bu yıl takımıyla çıktığı 24 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırırken 3 de gol pası verdi. Şu an piyasa değeri ise 14.5 milyon Euro olarak göze çarpıyor.