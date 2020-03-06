Hakemi itmenin cezası 6 ay men

Fransa Futbol disiplin komitesimücadelesini yönetenMikel Lesage'nin üzerine yürüyen ve hakemi iten'e 6 ay futboldan men cezası verdi. Monaco yönetiminden yapılan resmi açıklamada Martins'in hareketini tasvip etmediklerini ancak verilen bu cazanın ağır olduğu dile getirildi, öte yandan 200'ün üzerinde resmi maça çıkan ve hiçbir disiplin cezası almayan oyuncuları için verilen kararın çok ağır bir karar olduğu ifadeleri kullanıldı.