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Hakemi itmenin cezası 6 ay men

Fransa Ligue 1 de Monaco ile Nimes arasında oynanan mücadelede oyunun gerilmesi sonrası hakem ile tartışan Monaco'lu Gelson Martins'e ağır ceza geldi.

06 Mart 2020 Cuma 13:13
Hakemi itmenin cezası 6 ay men

Fransa Futbol disiplin komitesi Monaco- Nimes mücadelesini yöneten hakem Mikel Lesage'nin üzerine yürüyen ve hakemi iten Martins'e 6 ay futboldan men cezası verdi. Monaco yönetiminden yapılan resmi açıklamada Martins'in hareketini tasvip etmediklerini ancak verilen bu cazanın ağır olduğu dile getirildi, öte yandan 200'ün üzerinde  resmi maça çıkan ve hiçbir disiplin cezası almayan oyuncuları için verilen kararın çok ağır bir karar olduğu ifadeleri kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:
MonacoHakemMartinsNimes
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