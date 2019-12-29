Hakemler ne kadar maaş alır? Hakemlik maaşı ne kadardır?

Dünya’da ve ülkemizde milyonlarca insan futbolu ilgiyle izliyor. Futbol izleyiciye en çok keyif veren oyunların arasındadır. Bunun sebebi ise diğer branşlara göre daha basit kurallara sahip olmasıdır.

Küreselleşen dünyada futbolda bu küreselleşmeden etkilenerek bir endüstri haline gelmiştir. Bu endüstrinin en önemli parçası hiç şüphesiz kulüplerdir. En çok parayı da kulüpler kazanmaktadır. Futbolcular, teknik kadro ve yöneticilerde önemli miktarda para kazanmaktadır.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de futbol büyük ilgi gören spor dallarından biridir. Taraftarların takımlarına verdikleri destek çok büyüktür. Bu destek ülkemizde futbolun gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Ülkemizde futbol sayesinde birçok insan tanınmakta ve yüksek ücretler kazanmaktadır.

Futboldan para kazanan diğer bir grupta hakemlerdir. Hakemler futbolun seyir zevkini koruyarak maçın yönetilmesinde görevli kişilerdir.

Hakem maaşları hesabı nasıl yapılmaktadır?

Ülkemizdeki futbol maçlarını yöneten hakemler maaşlarını aylık olarak alır. Bununla birlikte yönettikleri maç başına da ek ücret alırlar. Maçların statüsüne göre maç başı ücretlerde değişkenlik gösterebilir. Öneğin dört büyük takımın maçını yöneten hakemlerin maç başı ücretleri iki katında ödenir.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’de görev yapan görev alan hakemler ile her yıl yeni sözleşme imzalar. Bu sözleşmede hakemler kategorilere ayrılır. Her kategorinin maaş baremi farklıdır.

Hakemlerin 2019-2020 sezonu aylık maaşları

Üst klasman hakemleri: 2019-2020 Turkcell Süper Lig Cemil Usta sezonunda üst klasmanda yer alan hakemler 25.000 ile 32.500 TL aralığında aylık maaş almaktadır. Üst klasman hakemleri arasında; Caner Ak, Zorbay Küçük, Özgüç Türkalp, Serkan Tokat, Ali Palabıyık, Yaşar Kemal Uğurlu, Kadir Sağlam, Erkan Özdamar, Mustafa Öğretmenoğlu, Murat Erdoğan, Burak Şeker, Sarper Barış Saka, Bahattin Şimşek, Aydın Kardeşler, Arda Kardeşler, Cihan Aydın, Ali Şansalan, Ümit Öztürk, Özgür Yankaya, Suat Arslanboğa, Turgut Doman, Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır, Mete Kalkavan, Hüseyin Göçek, Volkan Bayarslan, Emre Molak, Onur Özütoprak, Tugay Kaan Numanoğlu, Mert Güzende, Hakan Ceylan, Halis Özkahya, Alper Ulusoy, Kutluhan Bilgiç, Halil Umut Meler, Yiğit Arslan, Direnç Tonusluoğlu, Abdulkadir Bitigen, Alper Çetin, Koray Gençerler, Atilla Karaoğlan, Bülent Birincioğlu, Ramazan Keleş, Yasin Kol bulunmaktadır.

Bu kategoride yer alan hakemler ise yaklaşık 20.000 TL ile 27.000 TL arasında aylık maaş alır. Bu kategorideki hakemler arasında ise Serdar Çimen, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Oğuz Terzi gibi isimler yer almaktadır.

Klasman hakemleri: 2019 – 2020 Cemil Usta sezonunda klasman hakemleri, üst klasman yardımcı hakemleriyle aynı miktarda maaş almaktadır. Bu maaş 17.000 TL ile 22.000 TL aralığındadır.

Klasman yardımcı hakemleri: 2019 – 2020 Cemil Usta sezonunda klasman yardımcı hakemleri kategorisinde yer alan hakemler ortalama 15.00 TL ile 19.500 TL arasında aylık maaş almaktadır.

Hakemler, TFF ile yaptıkları yıllık kontratlarda maaşlarının yanı sıra her yönettiği maç için maç başı ücret ve harcırah parası da almaktadır. Harcırah hakemlerin konaklama, seyahat gibi ihtiyaçlarını karşılaması için ödene paradır. Hakemlerin 2019 – 2020 sezonu için anlaştıkları maç başı ücret süper lig maçları için 12.000 TL, 1. Lig için ise 4.000 TL’dir. Harcırah ücreti ise gittikleri yerin mesafesine göre hesaplanırken ortalama 600 ile 1250 TL arasında değişmektedir.

2019 – 2020 sezonu hakem maaşları

TFF, bu sezon için hakem maaşlarının aylık olarak ödenmesine karar vermiştir. Ayrıca hakemlerin maç başına ücret aldıklarını da belirtmemiz gerekir. Bu maç başı ücretleri veya aylık maaşların belirlenmesi hakem klasmanlarına göre yapılmasına devam edilmesi bekleniyor.

Bu sezon için üst klasmanda görev alan bir hakemin aylık maaşının yaklaşık 30.000 TL’dir. Aynı hakemin bir ay içerisinde dört maç yönettiğinde ise 32.000 TL gelir elde etmesi mümkündür. Diğer gelirlerle için ise ortalama 4.500 TL alacak olan hakemler toplamda aylık 65.000 TL gelir elde etmektedir.

Üst klasman hakem yardımcılarının ise ortalama 45.000 TL aylık gelir elde edebilir. Klasman hakemlerinin de aylık 45 ile 60.000 TL arasında bir gelir elde etmesi mümkündür. klasman hakem yardımcıları aylık 35.000 TL civarında aylık gelir elde etmektedir.

Cüneyt Çakır 2019 – 2020 sezonunda aylık ne kadar kazanıyor?

Cüneyt Çakır Türk hakem camiasının en önde gelen hakemlerinden biridir. Yurt içinde yönettiği maçların yanında yurt dışında uluslararası tunuvalarda da görev almaktadır. Cüneyt Çakır tüm bu tunuvaları göz önünde bulundurduğumuzda aylık geliri 120 bin ile 160 bin TL arasındadır.