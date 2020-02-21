Halil Umut Meler ilk defa Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yönetecek!

Süper Lig’in 23. Haftasında Kadıköy’de oynanacak olan dev derbinin hakemi sonunda belli oldu. FİFA kokartlı hakem Halil Umut Meler Fenerbahçe- Galatasaray derbisini yöneten isim olacak. Halil Umut Meler’in yardımcıları ise Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy olacak. Maçın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak. Derbide VAR hakemi Abdulkadir Bitigen olurken, AVAR’da ise Mert Güzenge ve Serkan Olguncan yer alacaklar.

Kariyerinde İlk Kez Bu Derbiyi Yönetecek

İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler kariyerinde ilk defa Fenerbahçe- Galatasaray karşılaşması yönetecek. Fenerbahçe Meler’in yönettiği 15 maçta 10 galibiyet alırken 2 kere mağlup oldu. 3 kere ise sahadan beraberlik ile ayrıldı. Deneyimli hakemin düdük çaldığı 12 Galatasaray maçında ise 10 galibiyet ve 2 beraberlik elde edildi.

Derbinin hakemi Halil Umut Meler 2015 senesinde Tam Saha’ya bir röportaj vermişti. Bu röportajda yer alan sorular ve Halil Umut Meler’in yanıtları aşağıdaki kısımda yer alıyor.

Bu sezon Süper Lig kadrosuna alınan Halil Umut Meler'i yakından tanımak istiyoruz…

Önek aldığınız hakemler kimdir?

1986 Selçuk, İzmir doğumluyum. Bütün ailem orada yaşıyor. Eşim de Selçuklu. Tarihin içinden geldik. Aslen Makedon göçmeniyiz. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü'nde okudum ve hakemliğe de orada başladım. 18 yaşındaydım. Klasman yardımcılığım oldu. Dördüncü sınıftaydım o zaman… Okulun bitmesiyle birlikte İzmir'e geldim. Uzun yıllar İzmir'de il hakemliği yaptım. Daha sonra da 2013 yılında ulusal kategoriye yükseldim. İki yıldır da ulusal kategoride düdük çaldım. Buraya gelinceye kadar da uzun uğraşlarım, uzun çalışmalarım oldu.

Türkiye'de Cüneyt Hocamız var, Fırat Hocamız var, Bülent Hocamız var… Sayamadığım birçok hocamız var. Hemen hemen herkesin maçlarını izlemeye çalışıyorum. Herkesin beğendiğim yönlerini alıp saha içerisinde uygulamaya çalışıyorum. Dünyada Nicola Rizzoli öneği var. İngiliz Howard Webb'i çok beğeniyorum. Onların da kendine has özellikleri, kaliteleri var. O kalitelerini önek alıyorum. Cüneyt Hocamızın dünya çapındaki başarıları bizi motive ediyor. Fırat Hocamızın da Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetmişliği var. Şu anda zirvede olan bütün elit hakemleri çocukluğumdan beri izliyorum. Dördüncü hakem olarak maçlarına gittiğimde saha içerisindeki iletişimlerini takip ediyorum. Herkesin artı yönlerini almaya çalışıyorum. Fırat Hocamın mesela 15 yıllık deneyimi var. 15 yıl demek, benim 13 yaşında olmam demek. Benim hayatımın yarısı kadar onların Süper Lig deneyimi var. Bu zamana kadar bizi buraya getiren bütün hocalarıma tek tek teşekkür ediyorum. Herkesin bir emeği mutlaka var.

Peki, Cüneyt Çakır'ın başarıları yeterli midir Türkiye için?

Şu anda dünyanın 1 numaralı oyuncusu Lionel Messi'nin bile hedefleri bitmedi. Dünya Şampiyonu olamadı. Hedefler asla bitmez. Benim mantığıma göre hedeflerimi çok uzun vadeli kurma taraftarı değilim. Maç maç gitmek istiyorum. Ya da yıllık planlamak istiyorum. Mesela geçen sezon başladığında bu üst klasmanı hedefliyordum. İl hakemiyken, bölgesel hakem olmak istiyordum. Zamanla hedeflerimi yükseltme taraftarıyım. Lisedeyken hocamdan şunu öğrendim: "Hedefiniz her zaman en yukarısı olacak ama gelebildiğiniz noktayla da yetinmesini bileceksiniz." Bunu öğrendiğim için bu anlamda yıllık planlamalar yapma taraftarıyım.

Maçlara çıkmadan önce uğurunuz var mı?

Var. Sahaya girdikten sonra çimi koparırım, avucumda gezdiririm. Isınmaya başlayıncaya kadar çimi elimde tutarım. Yavaş yavaş, onu okşayarak dökerim. Hakemliğe başladığımda değil de futbolculuk yaşantımdan beri bu böyle… Beni her zaman sakatlanmaktan koruduğunu, daha iyi motive ettiğini ve psikolojik olarak rahatlattığını düşünürüm. Sahaya girerken çimin kokusunu almak hoşuma gidiyor.

Özel hayatınıza biraz değinebilir miyiz?

Evliyim… Eşimle 1999 yılından beridir tanışıyorum. Çocukluk aşkım diyebilirim. Uzun yıllardan beri de güzel bir birlikteliğimiz var. Böyle bir birliktelik beni hayata karşı kesinlikle çok daha fazla motive ediyor. Bekâr olsaydım bugün buralara gelemeyebilirdim. Şu anda bir başarı varsa, eşimin de çok büyük katkısı var. Bana manevi anlamda çok büyük desteği var. Onu her akşam yanımda görmek bile bana ayrı bir motivasyon ve huzur kaynağı. Huzur gerçekten çok önemli. Hele ki bizim gibi maçlardan sonra mental-fizik anlamında yorgun düşmüş insanlar için çok önemli.