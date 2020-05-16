Hasan Ali Kaldırım'a Galatasaray ve Başakşehir'den transfer teklifi!

Fenerbahçe'nin Sol Bek oyuncusu Hasan Ali Kaldırım'a Türkiye'nin büyük kulüpleri Galatasaray ve Başakşehir'den transfer teklifi geldiği açıklandı. Hasan Ali'nin ne yanıt vereceği ise merak konusu olmaya devam ediyor. İşte teklifler hakkında Hasan Ali'nin yaptığı yorumlar.

Hasan Ali Kaldırım'a Galatasaray ve Başakşehir'den transfer teklifi!
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Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sol Bek oyuncusu Hasan Ali Kaldırım’a teklifler gelmeye devam ediyor. Türkiye’de liglere ara verilmesi sonrasında antremanlarına güçlü bir şekilde devam eden Hasan Ali Galatasaray ve Medipol Başakşehir’in radarına girdi.

12 Haziran’da Süper Lig’in başlayacağı bilgisi sonrasında Hasan Ali Kaldırım bireysel güç antrenmanları ile birlikte güç toplamaya da devam ediyor.

Transfer söylentilerini umursamıyor

Şuan antrenmanları ile uğraşan Hasan Ali Kaldırım hakkında çıkan transfer söylentilerine ne kulak asıyor ne de umursuyor. Sadece antrenmanları ile ilgilendiğini söyleyen Kaldırım sezon güçlü bir başlangıç yapmak istiyor.

Galatasaray ve Başakşehir’den büyük teklifler geldi

Hakkında çıkan transfer söylentilerine bakmaksızın ilk hedefinin Fenerbahçe ile tekrar masaya oturarak bu şanlı formayı terletmek için anlaşma sağlamak olduğunu açıklayan Hasan Ali eğer Fenerbahçe ile hiçbir şekilde anlaşılamazsa teklifleri değerlendireceği düşünülüyor.

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2020, 22:17

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