Hasan Ali Kaldırım'dan acı itiraf: Söyleyecek sözümüz yok

Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe, rakibine 2-0'lık skorla boyun eğdi. Uzun bir süredir ligde kötü bir gidişat sergileyen takımın oyuncularının morali iyice bozuldu. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin tecrübeli sol bek oyuncusu Hasan Ali Kaldırım ''Söyleyecek sözümüz yok'' dedi.

Kaldırım, ''Tüm sezon boyunca taraftarımızı üzdük. Geçen sezonda da böyle bir hava hakimdi. Bizler oyuncular olarak Fenerbahçe gibi büyük bir camiada oynadığımızın farkında olmamız gerekiyor. Söyleyecek sözümüz yok'' dedi.

Konuşmalarını sürdüren tecrübeli sol bek, ''Son vuruşlara daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bu röportajı da zor yapıyorum. Mağlubiyetten dolayı çok üzgünüz'' açıklamalarında bulundu. Fenerbahçe'nin uzun bir süredir Süper Lig'de yüzü gülmüyor.