Hasan Ali Kaldırım'dan acı itiraf: Söyleyecek sözümüz yok

Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe, rakibine 2-0'lık skorla boyun eğdi. Uzun bir süredir ligde kötü bir gidişat sergileyen takımın oyuncularının morali iyice bozuldu. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin tecrübeli sol bek oyuncusu Hasan Ali Kaldırım ''Söyleyecek sözümüz yok'' dedi.
Konuşmalarını sürdüren tecrübeli sol bek, ''Son vuruşlara daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bu röportajı da zor yapıyorum. Mağlubiyetten dolayı çok üzgünüz'' açıklamalarında bulundu. Fenerbahçe'nin uzun bir süredir Süper Lig'de yüzü gülmüyor.
Son Güncelleme: 21.06.2020 22:18