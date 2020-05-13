Hasan Şaş'ın istifasının perde arkası ''Davala'da rahatsız''

Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş'ın istifasının ardından olayın yankıları devam ediyor. Terim, Şaş ve Ümit Davala arasında oluşan gerginliğin kulübün medya sorumlusunun görevine son verilmesi ile başladığı öğrenildi.

Sözcü'de yer alan haberde, Tecrübeli hocanın, medya sorumlusunun ardından Şaş ve Davala'yla da çalışmak istemediğini yönetime ilettiği ileri sürülmüştü. Şaş, bu duyumlar üzerine önceki gün Florya'da yapılan idman öncesi Terim'in yanına gitti.

Antrenör yardımcısı Hasan Şaş, “Hocam basında yazılan ve kulağıma gelen duyumlar doğru mu?” diye sormasının ardından. Umursamaz bir tavırda olan Terim, sessiz kalmayı tercih edince Hasan Şaş, istifa etmeyi kafasına koydu. Öğlen saatlerinde sosyal medya hesabından kendi isteğiyle görevi bıraktığını duyuran deneyimli antrenörün ayrılığı, kulübün resmi açıklamasıyla kesinleşti.

Yaşanan olaylardan çok rahatsız olan Ümit Davala'yla da yolların ayrılması bekleniyor.

Şaş, Denizlispor maçındaki saldırı sonrası yönetimin sessiz kalmasıyla istifa kararını yönetime bildirdi. Ancak Terim'in kendisine destek vermesiyle göreve geri dönmüştü.