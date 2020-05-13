Hasan Şaş'ın istifasının perde arkası ''Davala'da rahatsız''

Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş'ın istifasının ardından olayın yankıları devam ediyor. Terim, Şaş ve Ümit Davala arasında oluşan gerginliğin kulübün medya sorumlusunun görevine son verilmesi ile başladığı öğrenildi.
Sözcü'de yer alan haberde, Tecrübeli hocanın, medya sorumlusunun ardından Şaş ve Davala'yla da çalışmak istemediğini yönetime ilettiği ileri sürülmüştü. Şaş, bu duyumlar üzerine önceki gün Florya'da yapılan idman öncesi Terim'in yanına gitti.
Yaşanan olaylardan çok rahatsız olan Ümit Davala'yla da yolların ayrılması bekleniyor.
Şaş, Denizlispor maçındaki saldırı sonrası yönetimin sessiz kalmasıyla istifa kararını yönetime bildirdi. Ancak Terim'in kendisine destek vermesiyle göreve geri dönmüştü.