Hasan Şaş'tan duygulandıran paylaşım!

Galatasaray’ın yardımcı antrenörlüğü görevinde bulunan ve geçtiğimiz günlerde istifa eden Hasan Şaş’tan duygusal bir mesaj paylaşıldı. Paylaşımında U-15’te oynayan oğlunun fotoğrafını paylaşan Hasan Şaş “Göveri oğluma devrettim. Şimdi sıra sende oğlum” notunu paylaştı.

Yıllarca Galatasaray forması giydikten sonra birkaç sezondur da teknik direktör Fatih Terim’in yardımcılığını yapan Hasan Şaş geçtiğimiz günlerden kendi isteği ile takımdan ayrılmıştı. Sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam eden Hasan Şaş’ın son paylaşımı ise duygulandırdı. "Çok duyguluyum. Dünden beri tüm mesajları okudum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. U-15 oynayan Yusuf Deniz'im var. Görevi ona devrettim. Galatasaray'a hizmet şereftir. Şimdi sıra sende oğlum" paylaşımında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 23:29