Hasan Şaş ve Ümit Davala'dan iyi haber! Kovid-19 testleri negatif çıktı

Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla koronavirüs testlerinin pozitif olduğunu duyurmasının hemen ardından gözler sarı kırmızılı kulübe çevrildi. Takımın yardımcı antrenörleri Hasan Şaş ve Ümit Davala'ya da tedbir amaçlı koronavirüs testi uygulandı.

Sarı kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ve teknik hocası Fatih Terim'in koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardında teste tabi tutulan Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

Ümit Davala sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamada "Bir TV programında koronavirüs testimin pozitif çıktığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını paylaşmak isterim" ifadelerine yer verirken, aynı çekilde koronavirüs testinin uygulandığı öğrenilen Levent Şahin’in testinin negatif çıktığı bilgisi paylaşıldı.