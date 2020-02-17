Hatayspor'da jet hızında değişim

17 Şubat 2020 Pazartesi 15:54
TFF 1. Lig'de lider olan Hatayspor
'da hareketli saatler yaşanıyor, sabah saatlerinde Bayram Toysal
ile yollarını ayıran kulüp yönetimi, öğleden sonra teknik direktör
lük görevine Mehmet Altıparmak
'ı getirdiğini duyurdu. Lİg'de alınan Akhisar mağlubiyetinin ardından Bayram Toysal'ın görevine son verildiği yönünde yapılan açıklamada; Teknik direktörümüz Bayram Toysal ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz, hocamıza ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz,denildi.