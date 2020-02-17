Hatayspor'da jet hızında değişim

TFF 1. Lig'de lider olan'da hareketli saatler yaşanıyor, sabah saatlerindeile yollarını ayıran kulüp yönetimi, öğleden sonralük görevine'ı getirdiğini duyurdu. Lİg'de alınan Akhisar mağlubiyetinin ardından Bayram Toysal'ın görevine son verildiği yönünde yapılan açıklamada; Teknik direktörümüz Bayram Toysal ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz, hocamıza ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz,denildi.