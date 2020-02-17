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Hatayspor'da jet hızında değişim

Hatayspor'un sabah saatlerinde duyurduğu 'Bayram Toysal' ile yolların ayrıldığı haberinden saatler sonra yeni teknik direktörünü açıkladı.

17 Şubat 2020 Pazartesi 15:54
Hatayspor'da jet hızında değişim

TFF 1. Lig'de lider olan Hatayspor'da hareketli saatler yaşanıyor, sabah saatlerinde Bayram Toysal ile yollarını ayıran kulüp yönetimi, öğleden sonra teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak'ı getirdiğini duyurdu. Lİg'de alınan Akhisar mağlubiyetinin ardından Bayram Toysal'ın görevine son verildiği yönünde yapılan açıklamada; Teknik direktörümüz Bayram Toysal ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz, hocamıza ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz,denildi.

Anahtar Kelimeler:
HataysporBayram ToysalMehmet AltıparmakTeknikDirektör
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