Henry Onyekuru Fenerbahçe'ye mi transfer olacak? Fenerbahçe transfer için girişimleri başlattı!

Nijerya basınında yer alan habere göre Fenerbahçe geçen sezon Galatasaray forması giyen kanat oyuncusu Henry Onyekuru’yu transfer etmek istiyor. Onyekuru geçen sezon başında Monaca ile sözleşme imzalamıştı. Monaco’da istediği şansı bulamayan kanat oyuncusunun adı Galatasaray’a transfer olacağı konuşuluyordu.

Slımanı ve Ben Yedder nedeniyle forma bulamıyor

Ocak transfer döneminde eski takımı Galatasaray’a döneceği söylenen Onyekuru hakkında şimdi de Fenerbahçe’ye transferi gündeme geldi.

Nijerya basınında yer alan habere göre 22 yaşındaki genç yıldızın Monaco’da Slimani ve Ben Yedder nedeniyle yeterince forma şansı bulamadığı söylendi.

Genç kanat oyuncusu geçen sene kiralık olarak geldiği Galatasaray’da gösterdiği büyük çıkışla Monaco’ya transfer olmuştu.