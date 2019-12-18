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Henry Onyekuru Fenerbahçe'ye mi transfer olacak? Fenerbahçe transfer için girişimleri başlattı!

Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer çalımı. Nijerya basınında çıkan haber sonrası Henry Onyekuru Fenerbahçe’ye mi transfer olacak? soruları gündeme geldi. Ayrıca haberde Fenerbahçe transfer için girişimleri başlattığını da yazdı. İşte haberin detayları.

18 Aralık 2019 Çarşamba 21:48
Henry Onyekuru Fenerbahçe'ye mi transfer olacak? Fenerbahçe transfer için girişimleri başlattı!

Nijerya basınında yer alan habere göre Fenerbahçe geçen sezon Galatasaray forması giyen kanat oyuncusu Henry Onyekuru’yu transfer etmek istiyor. Onyekuru geçen sezon başında Monaca ile sözleşme imzalamıştı. Monaco’da istediği şansı bulamayan kanat oyuncusunun adı Galatasaray’a transfer olacağı konuşuluyordu.

Ocak transfer döneminde eski takımı Galatasaray’a döneceği söylenen Onyekuru hakkında şimdi de Fenerbahçe’ye transferi gündeme geldi.

Slımanı ve Ben Yedder nedeniyle forma bulamıyor

Nijerya basınında yer alan habere göre 22 yaşındaki genç yıldızın Monaco’da Slimani ve Ben Yedder nedeniyle yeterince forma şansı bulamadığı söylendi.

Genç kanat oyuncusu geçen sene kiralık olarak geldiği Galatasaray’da gösterdiği büyük çıkışla Monaco’ya transfer olmuştu.

Son Güncelleme: 18.12.2019 21:48
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