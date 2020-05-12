Hentbol liginde bu sezon şampiyon olmayacak

Koronavirüs salgınında ilk dönemin geride bırakılmasıyla Türkiye, normalleşme sürecine girdi. Futbol Federasyonunun lige başlayacağı haberi sonrasında, bir açıklama da Türkiye Hentbol Federasyonu’ndan geldi.

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eylüboğlu, liglerin bu sezon tescil edildiğini ve şampiyon ya da küme düşme olmayacağını duyurdu. TRT Spor’da canlı yayına katılan Eyüboğlu, voleybol ve basketbolda olduğu gibi hentbolda da normal sezonun tescil etmesi kararı aldıklarını belirterek şunları ekledi:

‘’Kulüplerimizle görüştük ve yönetim kurulu olarak bu sabah karar aldık. Hentbolda lig ve Türkiye Kupası dahil bu sezon şampiyon çıkmayacak. Ligden düşme ve lige çıkma da olmayacak. Bu karar ligdeki bütün kulüplerin ortak kararıdır. Hayırlı olmasını diliyorum.’’dedi.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020, 16:02