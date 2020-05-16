Hertha Berlin, kaldığı yerden devam ediyor

Tüm dünyayı saran ve etkisi altına alan Koronavirüs salgını sebebi ile ara verilen futbol liglerinden olan Bundesliga bugün itibari ile futbola kaldığı yerden devam ediyor. 26. haftada seyircisiz oynanan mücadelede Hertha Berlin, deplasmanda Hoffenheim'ı 3-0 mağlup etti.

Alınan tedbirler çerçevesinde oynanan maçta Hoffenheim sahaya Baumann, Posch, Akpoguma, Hübner, Kadeřábek, Grillitsch, Rudy, Zuber, Skov, Bebou, Baumgartner ilk 11'iyle çıkarken Hertha ise maça Jarstein, Pekarík, Boyata, Torunarigha, Plattenhardt, Grujić, Skjelbred, Lukébakio, Mittelstädt, Ibišević, Matheus Cunha ilk 11'iyle başladı.

İlk yarısı golsüz biten mücadelede Bruno Labbadia'nın öğrencileri 58. dakikada 1-0 öne geçti. Hoffenheim'da Kevin Akpoguma şanssız bir an yaşayarak kendi ağlarını havalandırdı. Hertha Berlin, 60. dakikada tecrübeli golcüsü Vedad Ibisevic'le farkı 2'ye çıkardı.

Mücadelede dakikalar 74'ü gösterdiğinde Hertha Berlin, Matheus Cunha'nın attığı golle sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2020, 19:32