Bu arada Beşiktaş yönetiminin Oğuzhan'la görüşüp maaşında indirim isteyeceği de belirtiliyor. Deneyimli oyuncu Feyenoord'a giderken 600 bin Euro karşılığında anlaşmıştı ancak Hollanda temsilcisinin şu ana kadar yalnızca 200 bin Euro ödediği, alacağı ücretin kalan kısmı ise Beşiktaş'a kalabileceği öğrenildi.
Hollanda'da ligler iptal edildi, Oğuzhan Özyakup yıkıldı
Beşiktaş'ta düzenli olarak forma giyememesi sonraıs düzenli forma şansı bulmak için ara transfer döneminde Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup, Korona virüsü salgını sonrası Hollanda Ligi'nin sonlandırılması ile büyük hayal kırıklığı yaşadı.
26 Nisan 2020 Pazar 16:11