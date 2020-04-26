Hollanda'da ligler iptal edildi, Oğuzhan Özyakup yıkıldı

'ta istediği gibi fazla süre alamadığı için ocak ayı transfer döneminde kiralık olarak Feyenoord'un yolunu tutan'da spor faaliyetlerinin durdurulmasıyla büyük bir şanssızlık yaşadı. Milliyet'te yer alan habere göre ortada kalan milli futbolcu FIFA ve UEFA'dan gelecek talimatları bekliyor yapılacak yönlendirmelere göre hareket edecek. Beşiktaş'ın da devreye girerek oyuncusunu İstanbul'da gerçekleştireceği antrenmanlara dahil etme niyetinde olduğu ifade edildi.

Bu arada Beşiktaş yönetiminin Oğuzhan'la görüşüp maaşında indirim isteyeceği de belirtiliyor. Deneyimli oyuncu Feyenoord'a giderken 600 bin Euro karşılığında anlaşmıştı ancak Hollanda temsilcisinin şu ana kadar yalnızca 200 bin Euro ödediği, alacağı ücretin kalan kısmı ise Beşiktaş'a kalabileceği öğrenildi.