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Hollanda'da ligler iptal edildi, Oğuzhan Özyakup yıkıldı

Beşiktaş'ta düzenli olarak forma giyememesi sonraıs düzenli forma şansı bulmak için ara transfer döneminde Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup, Korona virüsü salgını sonrası Hollanda Ligi'nin sonlandırılması ile büyük hayal kırıklığı yaşadı.

26 Nisan 2020 Pazar 16:11
Hollanda'da ligler iptal edildi, Oğuzhan Özyakup yıkıldı

Beşiktaş'ta istediği gibi fazla süre alamadığı için ocak ayı transfer döneminde kiralık olarak Feyenoord'un yolunu tutan Oğuzhan Özyakup, Hollanda'da spor faaliyetlerinin durdurulmasıyla büyük bir şanssızlık yaşadı. Milliyet'te yer alan habere göre ortada kalan milli futbolcu FIFA ve UEFA'dan gelecek talimatları bekliyor yapılacak yönlendirmelere göre hareket edecek. Beşiktaş'ın da devreye girerek oyuncusunu İstanbul'da gerçekleştireceği antrenmanlara dahil etme niyetinde olduğu ifade edildi.

Bu arada Beşiktaş yönetiminin Oğuzhan'la görüşüp maaşında indirim isteyeceği de belirtiliyor. Deneyimli oyuncu Feyenoord'a giderken 600 bin Euro karşılığında anlaşmıştı ancak Hollanda temsilcisinin şu ana kadar yalnızca 200 bin Euro ödediği, alacağı ücretin kalan kısmı ise Beşiktaş'a kalabileceği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşHollandaOğuzhan ÖzyakupKoronavirüsLigIptal
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