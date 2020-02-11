Hürriyet Gücer ''Alex de Souza eski günlerdeki gibi''

Süper Lig'de oynadığı dönemlerde sık sık karşı karşıya gelen iki oyuncu arasında geçendiyoloğu herkesi gülümsetti. Hürriyet Gücer'in'nın heykeli önünde fotoğraf çektiren ve altına eski günlerdeki gibi yazmasının ardından Alex'in cevabı gecikmedi fotoğrafın altına gülümseme işareti koyan Alex, Hürriyet'egösterdi.