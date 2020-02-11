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Hürriyet Gücer ''Alex de Souza eski günlerdeki gibi''

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza sosyal medyadan Hürriyet Gücer'in fotoğrafına yorum yaptı.

11 Şubat 2020 Salı 22:52
Hürriyet Gücer ''Alex de Souza eski günlerdeki gibi''

Süper Lig'de oynadığı dönemlerde sık sık karşı karşıya gelen iki oyuncu arasında geçen sosyal medya diyoloğu herkesi gülümsetti. Hürriyet Gücer'in Alex de Souza'nın heykeli önünde fotoğraf  çektiren ve altına eski günlerdeki gibi yazmasının ardından Alex'in cevabı gecikmedi fotoğrafın altına gülümseme işareti koyan Alex, Hürriyet'e sarı kart gösterdi.
 

Son Güncelleme: 12.02.2020 00:18
Anahtar Kelimeler:
Sosyal MedyaHürriyer GücerAlex De SouzaSarı Kart
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