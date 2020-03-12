Hüseyin Cimşir başarıya koşuyor

Bordo-mavili ekip ile çıktığı 8 maçta 2.50 puan ortalaması yakalayan başarılı teknik adam,'un başında çıktığı 8 lig maçında 6 galibiyet 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi, yakaladığı 2.50 lik puan ortalaması ile lig'de en yüksek ortalamayı yakalayan Hüseyin hocayı, Beşiktaş teknik direktörü2.17, Medipol Başakşehir teknik direktörü2.08 puan ortalaması ile takip ediyor.