Hüseyin Cimşir başarıya koşuyor

Teknik direktör Ünal Karaman'ın ayrılmasının ardından yardımcı antrenör iken takımın başına geçen Hüseyin Cimşir puan ortalaması en yüksek hoca oldu.
12 Mart 2020 Perşembe 12:35
Bordo-mavili ekip ile çıktığı 8 maçta 2.50 puan ortalaması yakalayan başarılı teknik adam, Trabzonspor'un başında çıktığı 8 lig maçında 6 galibiyet 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi, yakaladığı 2.50 lik puan ortalaması ile lig'de en yüksek ortalamayı yakalayan Hüseyin hocayı, Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın 2.17, Medipol Başakşehir teknik direktörü Okan buruk 2.08 puan ortalaması ile takip ediyor.
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