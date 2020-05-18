İbrahimoviç için transfer açıklaması! Milan defteri kapandı

Bologna teknik direktörü Sinisa Mihajlovic, Milan forması giyen Dünya yıldızı Zlatan Ibrahimovic hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.
Devre arası transfer döneminde Milan'ın yolunu tutan Ibrahimovic, 10 maçta 4 gol attı ve 1 asist yaptı.
Ibrahimovic'in gelecek planı ile ilgili transferi hakkında Bologna Teknik Direktörü Sinisa Mihajlovic açıklama yaptı.
Bologna teknik direktörü Sinisa Mihajlovic, Milan forması giyen Dünya yıldızı Zlatan Ibrahimovic hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.
Devre arası transfer döneminde Milan'ın yolunu tutan Ibrahimovic, 10 maçta 4 gol attı ve 1 asist yaptı.