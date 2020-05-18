İbrahimoviç için transfer açıklaması! Milan defteri kapandı

Ibrahimovic'in gelecek planı ile ilgili transferi hakkında Bologna Teknik Direktörü Sinisa Mihajlovic açıklama yaptı.

İbrahimoviç için transfer açıklaması! Milan defteri kapandı
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Bologna teknik direktörü Sinisa Mihajlovic, Milan forması giyen Dünya yıldızı Zlatan Ibrahimovic hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.

Sırp basınına röportaj veren Mihajlovic, "Ibrahimovic ile birkaç gün önce telefon ile görüştük. Yaz aylarında ne yapacağına karar vermeyi düşündüğünü söyledi. Kesin olarak Milan'da kalmayacağını belirtti. Seçenekleri arasında bize transfer olması ya da ülkesine dönmesi kalıyor" ifadelerini kullandı.

Devre arası transfer döneminde Milan'ın yolunu tutan Ibrahimovic, 10 maçta 4 gol attı ve 1 asist yaptı.


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