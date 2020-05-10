İbrahimovic Türk Restoranında iftar yaptı!

Dünya yıldızı olan Zlatan İbrahimovic İsveç’te bulunan bir Türk restoranına giderek arkadaşları ile iftar yaptı. Restoranda Türk yemeklerini deneyen Abra Kadabra lakaplı Zlatan İbrahimovic kameralara yakalandı.

Koronavirüs nedeni ile liglerin araya girmesi sonrasında ülkesi İsveç’e dönene Milan’ın dünya yıldızı futbolcusu Zlatan İbrahimovic, Hammarby’nin oruç tutan oyuncuları Abdul Khalili ve Muammer Tankovic ile iftarı birlikte yaptı.

Stockholm’de Türk bir restorana giden 3 futbolcu Türk yemeklerini tercih etti. İbrahimovic tercihini Adana Kebap ve Ayrandan yana kullanırken yemek sonrasında çay içmeyi de unutmadı.

Hammarby’nin hisselerinin yarısını almıştı

Zlatan İbrahimovic geçtiğimiz yıl Allsvenskan kulüplerinden bir tanesi olan Hammarby’nin hisselerinin yarısını satın almıştı.

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2020, 19:17