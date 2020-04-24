İbrahimoviç, virüse rağmen sahalara dönüyor

Koronavirüs salgını sonrası İtalya’dan ayrılarak ülkesi İsveç’e dönen yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic futbol severleri şaşırtan bir karar aldı. Risk nedeniyle tüm Avrupa’da maçların askıya alınmış olmasına rağmen hissedarı olduğuKulübü ile idmanlara çıkmaya başladı. Ibrahimovic’innda da sahada olacağını duyuruldu.

‘Sana sihir yapmamı istermisin?’

Hammarby'den yapılan açıklamada bugün Türkiye saatiyle 11:00’de oynanacak hazırlık maçında Zlatan Ibrahimovic’in de formasını giyerek sahada olacağı açıklandı. Maçın canlı yayınlanacağını duyuran Zlatan Ibrahimovic, şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Sana bir sihir yapmamı ister misin?” sözleriyle kullandı.