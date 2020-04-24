İstanbul 14°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98791
ALTIN
388.805
DOLAR
6.9708
STERLİN
8.6150
EURO
7.5188

İbrahimoviç, virüse rağmen sahalara dönüyor

Kariyerini şuan Milan'da sürdüren 38 yaşındaki yıldız oyuncu İbrahimovic İsveç'te hisse sahibi olduğu kulüple hazırlık maçına çıkacak.

24 Nisan 2020 Cuma 13:35
İbrahimoviç, virüse rağmen sahalara dönüyor

Koronavirüs salgını sonrası İtalya’dan ayrılarak ülkesi İsveç’e dönen yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic futbol severleri şaşırtan bir karar aldı. Risk nedeniyle tüm Avrupa’da maçların askıya alınmış olmasına rağmen hissedarı olduğu Hammarby Kulübü ile idmanlara çıkmaya başladı. Ibrahimovic’in hazırlık maçında da sahada olacağını duyuruldu.

‘Sana sihir yapmamı istermisin?’
Hammarby'den yapılan açıklamada bugün Türkiye saatiyle 11:00’de oynanacak hazırlık maçında Zlatan Ibrahimovic’in de formasını giyerek sahada olacağı açıklandı. Maçın canlı yayınlanacağını duyuran Zlatan Ibrahimovic, şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Sana bir sihir yapmamı ister misin?” sözleriyle kullandı.

Anahtar Kelimeler:
MilanİbrahimoviçHammarbyHazırlıkMaçı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Donk'un acı günü Koronavirüs'ten hayatını kaybetti
Donk'un acı günü Koronavirüs'ten hayatını kaybetti
Kulübe Rest çeken Burak Yılmaz ayrılıyormu?
Kulübe Rest çeken Burak Yılmaz ayrılıyormu?
Bundesliga için karar verildi
Bundesliga için karar verildi
Mattia Zaccagni Koronavirüs'ü yendi
Mattia Zaccagni Koronavirüs'ü yendi
Fenerbahçe bombayı patlattı 'Pellegrini' geliyor
Fenerbahçe bombayı patlattı 'Pellegrini' geliyor
Süper Lig'in geleceği yapılacak kritik toplantıya bağlı
Süper Lig'in geleceği yapılacak kritik toplantıya bağlı

Popüler Haberler

Günlük Burç Yorumları 25 Nisan 2020 Cumartesi
Mustafa Koçak kimdir? Ölüm orucunun 297. Gününde ölen Mustafa Koçak neden öldü?
Nihat Hatipoğlu 2020 ramazan programından ne kadar maaş alıyor?
Gelinim Mutfakta yeni bölüm neden yok, Gelinim Mutfakta saat kaçta başlayacak?
Kömür yardımı başvurusu nereye yapılır? Kömür yardımı veren kurumlar
Odun kömür yardımı yapan kurum, kuruluşlar ve belediyelerin yakacak yardımları
Kanal 7 Sahur Vakti programında Ömer Döngeloğlu neden yok?
Star Tv sahur programı sunucusu Halil Necipoğlu maaşı ne kadar, program için ne kadar alıyor?
2020 Yeni doğan bebek mama ve bez yardımı nasıl alınır? Mama ve bez yardımı başvuru şartları
Sosyal yardımlaşma kira yardımı için istenen evraklar
Toplu taşımaya binerken maske takma zorunluluğu getirildi! Maske takmayan sürücü ve yolculara ceza uygulanacak!
Bugün TV’de ne var? 16 Nisan 2020 Çarşamba TV Yayın Akışı; ATV, FOX, TV8, Kanal D, Star, Show ve TRT1 yayın akışı
YÖK ALES şartı kalktı mı? ALES son dakika açıklaması!
Hercai dizisi 10 Nisan 2020 Cuma var mı, yok mu neden yayınlanmıyor?
Rüyada bitlendiğini görmek ne demektir? Rüyada bitlendiğini görmenin anlamı ve tabiri
Survivor Evrim ve Mert aşk mı yaşıyor? Survivor'da yeni aşk iddiaları
Ercüment Ovalı kimdir? Prof. Dr. Ercüment Ovalı hangi üniversitede? Korona virüs aşısını buldu mu?
Corona virüsü yüzünden duran yurtdışı ve yurtiçi uçak seferleri ne zaman başlayacak?
Survivor 2020 56. Bölüm tanıtım fragmanı 24 Nisan Cuma
25 yıl evli kalanlar için emeklilik olacak mı?
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kimdir? Sahur ve İftar programları sunucusu Nihat Hatioğlu nerelidir, kaç yaşındadır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.