‘Sana sihir yapmamı istermisin?’
Hammarby'den yapılan açıklamada bugün Türkiye saatiyle 11:00’de oynanacak hazırlık maçında Zlatan Ibrahimovic’in de formasını giyerek sahada olacağı açıklandı. Maçın canlı yayınlanacağını duyuran Zlatan Ibrahimovic, şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Sana bir sihir yapmamı ister misin?” sözleriyle kullandı.
İbrahimoviç, virüse rağmen sahalara dönüyor
Kariyerini şuan Milan'da sürdüren 38 yaşındaki yıldız oyuncu İbrahimovic İsveç'te hisse sahibi olduğu kulüple hazırlık maçına çıkacak.
24 Nisan 2020 Cuma 13:35
‘Sana sihir yapmamı istermisin?’