İflasın eşiğinde olan Porto'nun oyuncularını satıyor: Galatasaray Porto'nun oyuncularını yakından takip ediyor

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs ekonomik alanda da etkisini gösteriyor. Birçok sektör ekonomik olarak zor duruma düşerken, etkilenen sektörlerden biri de futbol endüstrisi oldu. Birçok ülkede futbol ligleri ertelendi.

Ertelenen ligler nedeniyle kulüpler yayın gelirlerini alamıyor ve ekonomik olarak zor durumda kalıyor. Bu kulüplerden biri de Portekiz’in Porto kulübü oldu. Porto virüs öncesinde de ekonomik olarak zor günler geçiyor ve birçok oyuncusunu satıyordu.

Porto kulübünün kötü olan ekonomik durumu korona virüs salgını sonrası giderek arttı ve kulüp batma noktasına geldi. Kulübe yakın kaynaklardan gelen haberlere göre Porto’nun 30 Haziran tarihinde kadar 100 milyon euroluk bir ödeme yapması gerekiyor. Kulüp bu ödemeyi futbolcularını satarak yapmayı planlıyor. Porto’nun bu durumun ardından birçok futbol kulübü Porto’nun futbolcularını yakın takibe aldı.

Ülkemizden de Galatasaray Kulübü durumu yakından takip ediyor. Sarı kırmızılı ekip önümüzdeki sezonun kadro planlamasını şimdiden yapıyor. Aslanlar önümüzdeki sezon orta saha bölgesinde oluşacak boşluğu doldurarak Şampiyonlar Ligi’nde başarı elde etmek istiyor. Sarı kırmızılı ekipte önümüzdeki sezon kaptan Selçuk İnan’ın sözleşmesi biterken, Lemina ve Seri’nin kiralık sözleşmeleri son buluyor. Bu nedenle kulüp önceliği orta saha mevkiine verdi.

Galatasaray Porto’nun orta saha oyuncusu Sergio Oliveira ile ilgileniyor. Porto’nun zor durumunu da bilen sarı kırmızılı ekip oyuncuyu ikna etmek istiyor. 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi önümüzdeki sezon bitiyor.

Sergio Oliveira kimdir?

1992 yılında dünyaya gelen oyuncu merkez orta saha ve ön libero mevkilerinden forma giyebiliyor. Porto’nun alt yapısında yetişen oyuncu 2008 yılında A takıma alındıktan sonra Beira Mar, Paços De Ferreira, Mechelen ve Nantes gibi takımlara kiralandıktan sonra Porto’ya dönmüştü.

Başarılı orta saha bu sezon 27 maça çıkarken bu maçlarda 4 gol, 6 asist yapmıştır.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 16:48