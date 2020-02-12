İlkay Gündoğan Liverpool'u reddetti

eski teknik direktörü Borussia Dortmund'da birlikte çalıştığı Jurgen Klopp Dortmund'dan sonraolarak eski oyuncusu İlkay'ı istemişti. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Liverpool yerine yine bir ingiliz kulübü'e imza attı. İlkay Gündoğan bu kararın kendisini pişam ettiğini söylemenin doğru olmadığını söyleyen İlkay Manchester City ile 2 Premier Lig şampiyonluğu ve 1 FA cup Şampiyonluğu kazandı,İlkay bu sezon takımı ile 33 maça çıktı ve 5 gol atma başarısı gösterdi.