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İlkay Gündoğan Liverpool'u reddetti

Manchester City'nin Türk asıllı oyuncusu İlkay Gündoğan Liverpool'un transfer teklifine hayır dedi.

12 Şubat 2020 Çarşamba 22:59
İlkay Gündoğan Liverpool'u reddetti

İlkay Gündoğan eski teknik direktörü Borussia Dortmund'da birlikte çalıştığı Jurgen Klopp Dortmund'dan sonra Liverpoola transfer olarak eski oyuncusu İlkay'ı istemişti. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Liverpool yerine yine bir ingiliz kulübü Manchester City'e imza attı. İlkay Gündoğan bu kararın kendisini pişam ettiğini söylemenin doğru olmadığını söyleyen  İlkay Manchester City ile 2 Premier Lig şampiyonluğu ve 1 FA cup Şampiyonluğu kazandı,İlkay bu sezon takımı ile 33 maça çıktı ve 5 gol atma başarısı gösterdi.

Anahtar Kelimeler:
TransferLiverpoolManchester Cityİlkay Gündoğan
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