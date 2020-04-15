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İmparatordan sevindiren haber! Terim'in test sonucu negatif çıktı

Koronavirüs salgınına yakalana ve bir süredir tedavi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den sevindirici haber geldi. Terim, test sonuçlarının negatif olduğunu söyledi.

15 Nisan 2020 Çarşamba 21:07
İmparatordan sevindiren haber! Terim'in test sonucu negatif çıktı

İmparataor lakaplı teknik hoca Fatik Terim koronavirüsü yendi. Galatasaray Spor Kulübünün teknik direktörlük görevini yürüten Terim, bir süre önce yakalandığı koronavirüs salgınını yendiğini ve test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu.

Instagram hesabı üzerinde sağlık durumu hakkında bilgi veren teknik hoca koronavirüs testinin negatife döndüğünü söyleyerek en yakın zamanda plazma bağışı yapmak istediğini belirtti.

Galataray'ın hocası Fatih Terim, Instagramdan yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Merhabalar. Öncelikle herkesi çok özledim. Bu virüs ne yazık ki hepimizin hayatına girdi. Maalesef alışkanlıklarımızı, yaşam biçimimizi, kişileri ve olayları algılama şeklimizi de değiştirdi. Üzülerek söylüyorum. Sevdiklerimizi de aramızdan aldı. Hayatını kaybetmiş herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm insanlara şifa diliyorum ve sabır diliyorum.

Yaklaşık 1 aydır bu virüsle mücadele ediyorum. Hiç kolay değildi. Bugün ilk negatif test sonucumu paylaşmak istedim. Virüsün tedavisinde fayda sağladığı söylenen plazma bağışı, yani donör olmam için, eğer kıymetli hekimlerimiz kriterleri sağladığımı düşünürse, seve seve elimden geleni yapmaya hazırım. İnşallah böylece birkaç insanın hayatına dokunurum, bu da beni çok mutlu eder.

Belki bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ancak yeni başlangıçlar için moral olacak. Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadan, moralimizi yüksek tutacağız inşallah. Bu ülke, bizler ne badireler atlattık, ülke olarak inşallah bunu da el ele atlatacağız.Hayatta her şeyin yeri doluyor, bir tek şey hariç o da canımız.

Lütfen kendinizi, sevdiklerinizi, bütün etrafınızı korumak için bu işi ciddiye alın. Tüm uyarıları ve korunma çözümlerini dikkatle uygulamak lazım. Bizim için kendinden, ailesinden vazgeçmiş tüm sağlık çalışanlarına gözünüz gibi bakın. Allah hepimizin yardımcısı olsun, elim kalbimde."

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFatih TerimKoronavirüsüTest SonucuNegatif
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