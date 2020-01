ING All-Star 2020 kırmızı ve beyaz takımlarda forma giyecek oyuncu kadroları belli oldu

ING All – Star 2020 bu sezon 19 Ocak Pazar günü yapılacak. All – star organizasyonunda kırmızı ve beyaz takımlarda forma giyecek isimler belli oldu. ING All – star bu yıl A Spor ekranlarında yayınlanacak. Takımların kaptanlığını Anadolu Efes’ten Shane Larkin ve Fenerbahçe Beko’dan Nando De Colo yapacak.

Shane Larkin’in kaptan olacağı kırmızı takımda Sertaç Şanlı, Vasilije Micic (Anadolu Efes), Shaquielle McKissic (Beşiktaş Sompo Sigorta), Zachary Auguste, Yiğit Arslan (Galatasaray Doğa Sigorta), Archie Goodwin (Sigortam.net İTÜ Basketbol), Emanuel Terry (Teksüt Bandırma), Metecan Birsen (Pınar Karşıyaka), Christopher Jones (Frutti Extra Bursaspor), Andrew Andrews (Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol), Berk Uğurlu yer alacak.

Nando De Colo’nun kaptan olacağı beyaz takımda ise Derrick Williams, Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko), Amath M'Baye (Pınar Karşıyaka), Moustapha Fall (Türk Telekom), Jordan Crawford (Meksa Yatırım Afyon Belediyespor), Şehmus Hazer (Teksüt Bandırma), Devin Willams (TOFAŞ), Robert Golden (Bahçeşehir Koleji), Elmedin Kikanovic (OGM Ormanspor), Andrew Crawford (Gaziantep Basketbol), Doğuş Özdemiroğlu yer alacak.

Ayrıca takımların koçluğunu kimin yapacağı da belli oldu. Kırmızı takımın koçluğunu Anadolu Efes baş antrenörü Ergin Ataman, beyaz takımın koçluğunu ise Pınar Karşıyaka’dan Ufuk Sarıca yapacak.