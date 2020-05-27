İngiltere'de şok ölüm ''genç futbolcu evinde ölü bulundu''

Oyuncunun kulübü olan Morecambe'den yapılan açıklamaya göre, ocak ayında kulübe katılan İngiliz futbolcunun, takımın en sevilen isimlerinden biri olduğu ve ölümünden dolayı büyük üzüntü yaşandığını dile getirdi.

Mbulu'nun vefat sebebi ilgili bilgi verilmezken, İngiliz basınında çıkan haberlerde oyuncunun evinde ölü bulunduğu duyuruldu.

Mirror gazetesine açıklama yapan bir polis yetkisi, ihbar üzerine gittikleri evde 20'li yaşlarda birinin cesedini bulduklarını fakat ölümüyle alakalı şüpheli durum olduğunu düşünmediklerini belirtti.