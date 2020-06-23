Inter evinde kazanmayı bildi

Inter, evinde konuk ettiği Sampdoria'ya Lukaku ve Martinez’in attığı gollerle galip geldi. Serie A’da maçları eksik olan Inter ile Sampdoria karşılaştı. Karşılaşma da sevinen taraf 2-1’lik skorla Inter oldu.

Inter de ilk 11’de Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Candreva, Barella, Gagliardini, Young, Eriksen, Lukaku ve Martinez görev aldı.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Lukaku, Eriksen'e yaptığı duvar pasının ardından kaleciyle karşı karşıya gelerek skoru 1-0 yaparak öne geçti.

33. dakikada Candreva'nın pasında boş kaleye topu gönderen Lautaro Martinez, farkı 2'ye çıkardı.

52. dakikada Sampdoria'nun kazandığı köşe vuruşunun ardından yaşanan karambolde direkten dönen topu Thorsby gole çevirdi. Skor 2-1 oldu.

Inter bu galibiyetle puanını 57'ye çıkarırken Sampdoria ise 26 puanda kaldı. Serie A'nın 27. Haftasında Inter, kendi evinde Sassuolo'yu konuk edecek.