İstanbul 21°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
115339
ALTIN
389.433
DOLAR
6.8480
STERLİN
8.5719
EURO
7.7519
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Son Dakika
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske cezası kararı!
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske...
MSB bedelli askerler için alınan son dakika kararını açıkladı
Son Dakika
MSB bedelli askerler için alınan...

Inter evinde kazanmayı bildi

Inter, evinde konuk ettiği Sampdoria'yı 2-1 mağlup etti. Inter’in gollerini Lukaku ve Martinez attı.

23 Haziran 2020 Salı 19:22
Inter evinde kazanmayı bildi
Takip Et:

Inter, evinde konuk ettiği Sampdoria'ya Lukaku ve Martinez’in attığı gollerle galip geldi. Serie A’da maçları eksik olan Inter ile Sampdoria karşılaştı. Karşılaşma da sevinen taraf 2-1’lik skorla Inter oldu.

Inter de ilk 11’de  Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Candreva, Barella, Gagliardini, Young, Eriksen, Lukaku ve Martinez görev aldı.


Karşılaşmanın 10. dakikasında Lukaku, Eriksen'e yaptığı duvar pasının ardından kaleciyle karşı karşıya gelerek skoru 1-0 yaparak öne geçti.

33. dakikada Candreva'nın pasında boş kaleye topu gönderen Lautaro Martinez, farkı 2'ye çıkardı.

52. dakikada Sampdoria'nun kazandığı köşe vuruşunun ardından yaşanan karambolde direkten dönen topu Thorsby gole çevirdi. Skor 2-1 oldu.

Inter bu galibiyetle puanını 57'ye çıkarırken Sampdoria ise 26 puanda kaldı. Serie A'nın 27. Haftasında Inter, kendi evinde Sassuolo'yu konuk edecek.


Son Güncelleme: 23.06.2020 19:22
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe, Al-Nassr'a ihtarname gönderdi
Fenerbahçe, Al-Nassr'a ihtarname gönderdi
Novak Djokovic'e koronavirüs şoku! Pozitif çıktı
Novak Djokovic'e koronavirüs şoku! Pozitif çıktı
Fransa'da iki kulüp küme düşürüldü
Fransa'da iki kulüp küme düşürüldü
Erol Bulut'tan Trabzonspor açıklaması
Erol Bulut'tan Trabzonspor açıklaması
Gaziantep FK'dan son dakika atağı
Gaziantep FK'dan son dakika atağı
Hasan Ali Kaldırım'dan acı itiraf: Söyleyecek sözümüz yok
Hasan Ali Kaldırım'dan acı itiraf: Söyleyecek sözümüz yok

Popüler Haberler

Serie A'nın 26. haftasında Atalanta ile Sassuolo karşı karşıya geliyor. Peki Atalanta-Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar
Show TV’de Zahide Yetiş yeni bölümler ne zaman başlayacak?
Ateş çemberi güneş tutulması 21 Haziran’da saat kaçta gerçekleşecek?
Karantinada alışveriş yapabileceğiniz online market uygulamaları
Bimde satılan indirimli Tefal düdüklü tencere 2020 kullanlardan yorumlar
ŞOK Market 10 Haziran 2020 Aktüel indirimli ürünler kataloğu
A101 11 / 17 Haziran 2020 Haftası Aktüel indirimli ürünler kataloğu
Bim'de satılan philips epilasyon cihazı yorumları
Günlük Burç Yorumları 3 Haziran 2020 Çarşamba Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
A101 aktüel 4 - 10 Haziran 2020 indirimli ürünler kataloğu
Bay Yanlış dizisi Ezgi kimdir? Gerçek adı nedir? Özge Gürel rol aldığı yapımlar
Günlük Burç Yorumları 31 Mayıs 2020 Pazar Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Prodigal yeni sezon yayınlanacak mı? Fox'dan Prodigal 2. sezon için karar!
Emekli maaşını taşıyana kredi veren bankalar hangileridir? Emekli maaşını taşıyanlara düşük faizli kredi almak için şartlar
Mucize Doktor yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? FOX TV Mucize Doktor bugün var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.