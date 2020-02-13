İnter'in yenilmezlik serisi son buldu

13 Şubat 2020 Perşembe 09:34
Seri A'da bu hafta oynadıkları Milan karşılaşmasında 2-0 geriye düşmesin erağmen maçı 4-2 kazanarak son zamanların en iyi geri dönüşünü yapan İnter
, Napoli
karşısında 1-0 yenilmekten kurtulamadı. Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmazken ikinci yarının 57. dakikasında Fabian Ruiz golü ile 1-0 öne geçen Napoli skor avantajını korudu ve maçtan galip ayrıldı. İtalya
'da 18 maçlık yenilgisine Napoli maçı ile son veren İnter en son 6 Ekim 2019'da kendi sahasında Juventus
'a yenilmişti.