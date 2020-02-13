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İnter'in yenilmezlik serisi son buldu

Bu sezon İtalya'da fırtınalar estiren İnter, İtalya kupası yarı finalinde Eljif Elmas'ın takımı Napoliyi konuk etti

13 Şubat 2020 Perşembe 09:34
İnter'in yenilmezlik serisi son buldu

Seri A'da bu hafta oynadıkları Milan karşılaşmasında 2-0 geriye düşmesin erağmen maçı 4-2 kazanarak son zamanların en iyi geri dönüşünü yapan İnter, Napoli karşısında  1-0 yenilmekten kurtulamadı. Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmazken ikinci yarının 57. dakikasında Fabian Ruiz golü ile 1-0 öne geçen Napoli skor avantajını korudu ve maçtan galip ayrıldı. İtalya'da 18 maçlık yenilgisine Napoli maçı ile son veren İnter en son 6 Ekim 2019'da kendi sahasında Juventus'a yenilmişti.

Anahtar Kelimeler:
JuventusItalyaİnterNapoliKupası
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