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Inter'in sürpriz transferleri art arda geliyor! Christian Eriksen, Inter'e gidiyor!

İtalya'nın Serie A ligi ekiplerinden Inter, spor gündemine bomba gibi düşen transferleriyle gündemde! İnter'in sürpriz transferleri art arda gelirken, Tottenhamlı yıldız oyuncu Christian Eriksen de Inter'e gidiyor açıklaması yapıldı.

28 Ocak 2020 Salı 18:30
Inter'in sürpriz transferleri art arda geliyor! Christian Eriksen, Inter'e gidiyor!

İtalya'nın büyükler ligi Seria A'da köklü ekiplerden birisi olan Inter, transferleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Güçlü takım son günlerde takımına kattığı yıldız oyuncularla konuşulurken, bugün yaptığı son transferle de spor gündeminde adını ilk sıraya yazırmayı başardı.

Basına aktarılan bilgilere göre Tottenham ile sezon sonunda sözleşmesi tamamlanacak olan Christian Eriksen'in 20 milyon bonservis bedeliyle bir süredir Inter tarafından talep edildiği biliniyordu. Tottenham, indirim taleplerini reddederken, Inter elini çabuk tutarak Eriksen'irenklerine katmak için bu bonservis bedelini ödemeyi kabul etti.

Global anlamda en iyi orta saha oyuncularından birisi kabul edilen 27 yaşındaki Christian Eriksen'in sağlık kontrolleri tamamlandıktan sonra ekiple idmanlara katılması bekleniyor. Danimarkalı yıldız oyuncunun 9 Şubat'ta Milan derbisinde sahaya çıkacağı da düşünülüyor.

 

 

Son Güncelleme: 28.01.2020 18:30
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