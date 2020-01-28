Inter'in sürpriz transferleri art arda geliyor! Christian Eriksen, Inter'e gidiyor!

İtalya'nın büyükler ligi Seria A'da köklü ekiplerden birisi olan Inter, transferleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Güçlü takım son günlerde takımına kattığı yıldız oyuncularla konuşulurken, bugün yaptığı son transferle de spor gündeminde adını ilk sıraya yazırmayı başardı.
Basına aktarılan bilgilere göre Tottenham ile sezon sonunda sözleşmesi tamamlanacak olan Christian Eriksen'in 20 milyon bonservis bedeliyle bir süredir Inter tarafından talep edildiği biliniyordu. Tottenham, indirim taleplerini reddederken, Inter elini çabuk tutarak Eriksen'irenklerine katmak için bu bonservis bedelini ödemeyi kabul etti.
Son Güncelleme: 28.01.2020 18:30