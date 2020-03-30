Işıl Reçber '' o virüs seni yenemez''

Rüştü Reçber ve eşi Işıl Reçber'in yurt dışından döndükten sonra uygulanması gereken 14 günlük karantina kurallarına uymadıkları, kendilerini karantinaya aldırmadıkları iddia edilmişti. Işıl Reçber sosyal medya üzerinden Linç umrumda değil dedi ve duygularını sosyal medya aracılığı ile yayınladı:

Linç umrumda değil



Zor geçen gecenin ardından Melek hemşiresi ile mesaj yollarken bukadar büyük sevgiye karşılık iyileşmek zorundasın hadi o virüs seni yenemez, beni merak etme ben gayet iyiyim Linç umrumda değil sen yeterki iyileş biz neyin ne olduğunu biliyoruz dedi.