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Işıl Reçber '' o virüs seni yenemez''

Eski milli futbolcumuz Rüştü Reçber'in Koronavirüs'e yakalanmasının ardından tedavi altına alındı, eşi Işıl Reçber'in sosyal medya üzerinden desteğine devam ederken eleştirilere de yanıt verdi.

30 Mart 2020 Pazartesi 13:10
Işıl Reçber '' o virüs seni yenemez''

Rüştü Reçber ve eşi Işıl Reçber'in yurt dışından döndükten sonra uygulanması gereken 14 günlük karantina kurallarına uymadıkları, kendilerini karantinaya aldırmadıkları iddia edilmişti. Işıl Reçber sosyal medya üzerinden Linç umrumda değil dedi ve duygularını sosyal medya aracılığı ile yayınladı:
Linç umrumda değil

Zor geçen gecenin ardından Melek hemşiresi ile mesaj yollarken bukadar büyük sevgiye karşılık iyileşmek zorundasın hadi o virüs seni yenemez, beni merak etme ben gayet iyiyim Linç umrumda değil sen yeterki iyileş biz neyin ne olduğunu biliyoruz dedi.
 

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Koronavirüsışıl ReçberRüştü ReçberLinç
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