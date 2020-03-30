Rüştü Reçber ve eşi Işıl Reçber'in yurt dışından döndükten sonra uygulanması gereken 14 günlük karantina kurallarına uymadıkları, kendilerini karantinaya aldırmadıkları iddia edilmişti. Işıl Reçber sosyal medya üzerinden Linç umrumda değil dedi ve duygularını sosyal medya aracılığı ile yayınladı:
Linç umrumda değil
Işıl Reçber '' o virüs seni yenemez''
Eski milli futbolcumuz Rüştü Reçber'in Koronavirüs'e yakalanmasının ardından tedavi altına alındı, eşi Işıl Reçber'in sosyal medya üzerinden desteğine devam ederken eleştirilere de yanıt verdi.
30 Mart 2020 Pazartesi 13:10
Rüştü Reçber ve eşi Işıl Reçber'in yurt dışından döndükten sonra uygulanması gereken 14 günlük karantina kurallarına uymadıkları, kendilerini karantinaya aldırmadıkları iddia edilmişti. Işıl Reçber sosyal medya üzerinden Linç umrumda değil dedi ve duygularını sosyal medya aracılığı ile yayınladı: