İskoç Kaleci Gary Maley, futbolda görülmemiş kariyer planlama anketi yaptı

İskoçya Premier Lig ekiplerinden Livingston forması giyen 37 yaşındaki file bekçisi Gary Maley'nin takımda devam edip etmeyeceğini taraftarların karar vermesini istiyor.

İskoç Kaleci Gary Maley, futbolda görülmemiş kariyer planlama anketi yaptı
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Gary Maley, daha önce eşi görülmemiş bir yöntemle sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği anket ile takımda kalıp kalmayacağına karar vermek istiyor.

İskoç kulübü, resmi twitter hesabı üzerinden oylama yaparak çıkan sonuca göre Maley’yle yola devam edip etmeyeceğine karar verecek.

Şuana kadar 122 nin oy kullanıldı
Şu ana kadar yaklaşık kullanılan oy sayısı 122 bin,  ankete katılan taraftarların yüzde 65’i Gary Maley’nin kulüpte kalmasından yana oy kullandı.

“Sizlere kaleci Gary Maley’nin geleceği hakkında karar verme şansı tanıyoruz” diyerek anketi başlatan Livingston, “Önümüzdeki ay sözleşmesi bitecek olan kalecinin kulüpte kalıp kalmamasına sizler karar vereceksiniz” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2020, 14:19

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