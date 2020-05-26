İskoç Kaleci Gary Maley, futbolda görülmemiş kariyer planlama anketi yaptı

Gary Maley, daha önce eşi görülmemiş bir yöntemle sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği anket ile takımda kalıp kalmayacağına karar vermek istiyor.
Şuana kadar 122 nin oy kullanıldı
Şu ana kadar yaklaşık kullanılan oy sayısı 122 bin, ankete katılan taraftarların yüzde 65’i Gary Maley’nin kulüpte kalmasından yana oy kullandı.
“Sizlere kaleci Gary Maley’nin geleceği hakkında karar verme şansı tanıyoruz” diyerek anketi başlatan Livingston, “Önümüzdeki ay sözleşmesi bitecek olan kalecinin kulüpte kalıp kalmamasına sizler karar vereceksiniz” ifadelerini kullandı.Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2020, 14:19