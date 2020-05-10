İspanya 1. ve 2. liginde 5 futbolcuda korona virüs tespit edildi

Korona virüs salgını futbol dünyasında da etkisini sürdürüyor. Virüsün en yoğun olduğu Avrupa ülkesi İspanya oldu. Bu süreçte İspanya Ligi’nde birçok kulüpte korona virüs vakaları görülüyor. Takımlar federasyonun aldığı karar doğrultusunda çalışmalarına başladı.

Takımlar çalışmalara başlamadan önce korona virüs testi yaptırdı ve yapılan testler sonucu İspanya 1. ve 2. Liginde 5 futbolcuda korona virüs olduğu tespit edildi.

İspanya Ligi La Liga şirketinden konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada pozitif vakaların yakından takip edileceği ve test sonuçlarının iki kez üst üste negatif olmasının ardından futbolcuların çalışmalara dönebilecekleri belirtildi.

Açıklamada test sonucu pozitif çıkan 5 futbolcunun ismi verilmedi. İspanya’da daha önce Granada forması giyen Yangel Herrera, Real Sociedad forması giyen Alez Remiro ve Atletico Madrid forması giyen Renan Lodi’de korona virüs tespit edilmişti.

Takımlar La Liga kurumdan yapılan açıklamaya göre çalışmalarına devam ediyor. Yapılan açıklamada sahada en fazla 6 kişi, tesislerde en fazla 12 kişi bulunabiliyor. Ayrıca antrenörlerin en az 4 metre mesafede olmaları gerekiyor. Futbolcularında duşlarını evlerinde almaları istendi.

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2020, 23:55