İspanyol devi Barcelona kendi sahasında kazanmayı başardı

La Liga’da heyecanlı şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ediyor. Son olarak ligin üçüncü sırasında yer alan Getafe bir üst sırasında yer alan Barcelona ile oynadı. Barcelona’nın stadyumunda oynanan karşılaşmada Getafe rakibini bir hayli zorladı.
Maç Barcelona’nın 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ardından ise 21. Dakikada sakatlanarak oyundan çıka Jordi Alba’nın durumu merak edildi. Elde edilen bilgilere göre Jordi Alba sağ bacağında kas sakatlanması yaşadı. Ne zaman sahalara döneceği ise bilinmiyor.
Son Güncelleme: 16.02.2020 12:47