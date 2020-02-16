İspanyol devi Barcelona kendi sahasında kazanmayı başardı

La Liga’da heyecanlı şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ediyor. Son olarak ligin üçüncü sırasında yer alan Getafe bir üst sırasında yer alan Barcelona ile oynadı. Barcelona’nın stadyumunda oynanan karşılaşmada Getafe rakibini bir hayli zorladı.

Ev sahibi Barcelona 33. Dakikada Antoine Griezmann ve Sergi Roberto’nun 39. Dakikada attığı goller ile ilk devrede 2-0’lık üstünlük ile soyunma odasına gitti. İkinci yarının başlaması ile Getafe sahaya daha güçlü çıktı. 66. Dakikada Angel ile golü bulan konuk ekip sonrasında da pek çok pozisyona girdi ancak başarılı olamadı.

Maç Barcelona’nın 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ardından ise 21. Dakikada sakatlanarak oyundan çıka Jordi Alba’nın durumu merak edildi. Elde edilen bilgilere göre Jordi Alba sağ bacağında kas sakatlanması yaşadı. Ne zaman sahalara döneceği ise bilinmiyor.