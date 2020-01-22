İspanyollar'da gündem Falcao

ile oynanan mücadelenin 90+2'nci dakikasında topu kapmak için rakibini 70 m kovalayanbu hırsı ve performansı ile AS Gazetesinin sosyal medya hesabında haber oldu. Haberde Falcao'nun kısa sürede kendisini'a adadığı ve yeniden doğuş için elinden geleni yaptığını yazdı.