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İspanyollar'da gündem Falcao

Yıldız futbolcunun Galatasaray forması ile çıktığı son Denizlipor maçındaki performansı İspanya'da gündeme oturdu.

22 Ocak 2020 Çarşamba 11:09
İspanyollar'da gündem Falcao

Denizlispor ile oynanan mücadelenin 90+2'nci dakikasında topu kapmak için rakibini 70 m kovalayan Falcao bu hırsı ve performansı ile AS Gazetesinin sosyal medya hesabında haber oldu. Haberde Falcao'nun kısa sürede kendisini Galatasaray'a adadığı ve yeniden doğuş için elinden geleni yaptığını yazdı. 
 

Son Güncelleme: 22.01.2020 12:20
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayZiraat Türkiye KupasıFalcaoDenizlispor
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