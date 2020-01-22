İspanyollar'da gündem Falcao

Yıldız futbolcunun Galatasaray forması ile çıktığı son Denizlipor maçındaki performansı İspanya'da gündeme oturdu.
22 Ocak 2020 Çarşamba 11:09
Denizlispor ile oynanan mücadelenin 90+2'nci dakikasında topu kapmak için rakibini 70 m kovalayan Falcao bu hırsı ve performansı ile AS Gazetesinin sosyal medya hesabında haber oldu. Haberde Falcao'nun kısa sürede kendisini Galatasaray'a adadığı ve yeniden doğuş için elinden geleni yaptığını yazdı.
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