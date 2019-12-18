İşte Everton'ın yeni hocası!!!

Ancelotti sesleri yükseliyor..

Adım adım Everton'a yaklaşan Ancelotti ile uzun süredir ilgilenen İngiliz kulübü İtalyan teknik adam ile prensipte anlaştı. Marco Silva'dan boşalan menajerlik koltuğunun en büyük adayı Ancelotti olarak gösteriliyor, deneyimli hoca ile prensip anlaşmasına varıldığı idda edilirken Ancelotti'nin dün Everton ile görüşmek için Liverpool şehrine geldiğide gelen haberler arasında.

Tecrübeli teknik adam son olarak Napoli'yi çalıştırıyordu.