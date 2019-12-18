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İşte Everton'ın yeni hocası!!!

İngiliz basınında sızan haberelere göre Milli futbolcumuz Cenk Tosun'nun forma giydiği Everton'nın teknik direktörlük için tecrübeli hoca ile prensipte anlaştığını iddia edildi.

18 Aralık 2019 Çarşamba 20:41
İşte Everton'ın yeni hocası!!!

Ancelotti sesleri yükseliyor.. 

Adım adım Everton'a yaklaşan Ancelotti ile uzun süredir ilgilenen İngiliz kulübü İtalyan teknik adam ile prensipte anlaştı. Marco Silva'dan boşalan menajerlik koltuğunun en büyük adayı Ancelotti olarak gösteriliyor, deneyimli hoca ile prensip anlaşmasına varıldığı idda edilirken Ancelotti'nin dün Everton ile görüşmek için Liverpool şehrine geldiğide gelen haberler arasında. 

Tecrübeli teknik adam son olarak Napoli'yi çalıştırıyordu.

Son Güncelleme: 18.12.2019 20:41
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