İsveç’te durdurulan futbol liglerinin yeniden başlaması isteniyor

İsveç 1 ve 2. Liglerindeki kulüplerin bağlı bulunduğu İsveç Profesyonel Futbol Ligleri, koronavirüs salgını sebebiyle maçların iptal edildiği bu süreç içinde sağlık bakanlığına çağrı yaptı.

SEF’in intenet adresi üzerinden yaptığı açıklamada kulüplerin iflas noktasına kadar geldiği belirtildi ve şu ifadelere yer verildi;

"Sezonun 14 Haziran'da başlayabilmesi için gereken tüm tedbirler alındı. Maçların seyircisiz oynanması, düzenli test, güvenli seyahat ve hijyen gereksinimlerinin sağlanması bunlardan bazıları. Alışveriş merkezleri ve lokantaların, yönergelere uymak koşuluyla açılmasına izin veriliyor. Fakat boş tribünlere karşı 11'e 11 futbol oynanamıyor. Mantık bunun neresinde?"

Pandemi sürecinde pek çok Avrupa ülkesinin sokağa çıkma yasağı ve okulların kapatılması gibi önlemler aldıkları görülürken İsveç’in bu ve benzeri önlemler almadığı görüldü.

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2020, 19:14