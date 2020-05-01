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İtalya'da hükümet ve federasyon karşı karşıya geldi, lig'lerin akıbeti ne olacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen aranın ardından,İtalya'da maçların yeniden başlayıp başlamayacağı belirsizliğini konuşuluyor.

01 Mayıs 2020 Cuma 19:41
İtalya'da hükümet ve federasyon karşı karşıya geldi, lig'lerin akıbeti ne olacak?

Koronavirüsü pandemisi sonrasında birçok ligde olduğu gibi İtalya’da da ligler askıya alınmıştı. Maçların yeniden oynanıp oynanmayacağına ilişkin bazı Avrupa ülkeleri bir takım kararlar alırken İtalya’da ise belirsizlik devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, mevcut şartlarda Serie A’da sezonunun kaldığı yerden yeniden başlaması ihtimalinin az olduğunu söylemişti.

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina ise buna, “Ligi bitirmemiz ve oynamamız lazım görüşünde. Ben bu koltukta oturduğum sürece ligi iptal etmem” diye net bir cevap verdi.

Hükümet ile federasyon arasında yaşanan görüş ayrılıklarının ardından. Serie A’da yer alan 20 kulüp, maddi durumlar da göz önünde bulundurarak sezonun bitirilmesinden yana.

Tüm bu yaşananların ardından koronavirüs salgınının yoğun olarak görüldüğü yerlerin başında gelen İtalya’da liglerin geleceğinin ne olacağı merak konusu.

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