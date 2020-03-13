İtalya'da karantinaya alınan Milli Sporcu Selin Şahin; Güvendeyim!

Tekerlekli sandalye milli basketbol oyuncusu Latife Selin Şahin, İtalya’nın Reggio Calabria Kulübü'ne transfer olmuştu. Avrupa’da forma giyen ilk Türk kadın basketbolcu olan milli sporcu, ülkeyi kasıp kavurna koronavirüsü salgınından nasibini aldı.

Birçok spor organizasyonun ertelendiği ve ölümlerin önüne bir türlü geçilemeyen İtalya'da bulunan Şahin, oradaya alındığını söyleyerek ülkede koronavirüsüne karşı alınan önlemlerde çok fazla kural olduğunu ve kendisinin de bu kurallara uyduğunu belirtti.

Karantinanın 15-20 gün kadar sürceğini söyleyen Selin Şahin, "İtalya'nın en güneyindeki şehirdeyim. Bizim için çok uzaktı ama bir hafta içinde çok yüksek seviyede olunca önlemler artırıldı. Elimizde sertifikayla geziyoruz. Nerede kaldığımıza dair. Kendi mahallemize en yakın yerde mahalle veya eczane yoksa ceza kesiliyor. Yaklaşık 15-20 gün sürecek. Eğer uçuşlar normale dönerse Nisanda döneceğim. Fiziksel anlamda sağlıklıyım." diye konuştu.