İtalya futbolunda Korona alarmı

Dünya'yı etkisi altına alanvirüsünden en çok etkilenen Avrupa ülkesi olan'da Spor bakamı Vincezo Spadafora'nın yaptığı açıklamada Seri A maçlarının seyircisiz oynanacağını duyurdu, çizmede okullara 2 hafta ara verildi tüm ülkede tedbirler alınmaya devam ediyor.