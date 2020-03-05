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İtalya futbolunda Korona alarmı

Korona virüsünden en çok etkilenen Avrupa ülkesi olan İtalya'da Seri A maçları 1 ay süre ile seyircisiz oynanacak.

05 Mart 2020 Perşembe 09:47
İtalya futbolunda Korona alarmı

Dünya'yı etkisi altına alan korona virüsünden en çok etkilenen Avrupa ülkesi olan İtalya'da Spor bakamı Vincezo Spadafora'nın yaptığı açıklamada Seri A maçlarının seyircisiz oynanacağını duyurdu, çizmede okullara 2 hafta ara verildi tüm ülkede tedbirler alınmaya devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
ItalyaKORONASeriA
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